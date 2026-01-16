Χριστόφορος Χριστοφόρου: Πού τελειώνει η κριτική και πού αρχίζει η δυσφήμιση; [ηχητικό]

Η ελευθερία της έκφρασης και η ανταλλαγή ιδεών αποτελούν θεμελιώδες χαρακτηριστικό κάθε Δημοκρατίας, ωστόσο δεν είναι απεριόριστες και υπόκεινται σε συγκεκριμένους περιορισμούς, τόνισε ο πολιτικός αναλυτής Χριστόφορος Χριστοφόρου, αναλύοντας το πλαίσιο προστασίας και τα όρια του δημόσιου λόγου, ιδιαίτερα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Όπως εξήγησε, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται από το ραδιόφωνο του Πολίτη107.6 και 97.6, με αφορμή την επιστολή που έστειλε η Πρώτη Κυρία, Φιλίππα Καρσερά - Χριστοδουλίδη, στην Νικολέττα Τσικκίνη, ένας από τους βασικούς περιορισμούς της ελευθερίας έκφρασης αφορά το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια, γεγονός που παρέχει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε θεωρεί ότι θίγεται να προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η συζήτηση πρέπει να ξεκινά από τον σαφή προσδιορισμό των εννοιών και το πότε ακριβώς ξεπερνιούνται τα επιτρεπτά όρια του δημόσιου λόγου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Χριστοφόρου παρέπεμψε σε σημαντική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, βάσει της οποίας η ελευθερία της έκφρασης δεν προστατεύει μόνο τον λόγο που είναι ανώδυνος ή ευχάριστος, αλλά και εκείνον που ενοχλεί, προκαλεί ή σοκάρει το δημόσιο αίσθημα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα πολιτικά πρόσωπα, επικαλούμενος έγγραφο του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρώπης του 2004, σύμφωνα με το οποίο οι πολιτικοί, για να διασφαλίζεται ο ουσιαστικός πολιτικός διάλογος, οφείλουν να επιδεικνύουν αυξημένη ανεκτικότητα στην κριτική σε σύγκριση με τους απλούς πολίτες.

Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι ένας πολίτης που αισθάνεται πως απειλείται -ιδίως όταν η πίεση προέρχεται από πρόσωπα με εξουσία- ενδέχεται να καταστεί διστακτικός στο να εκφραστεί δημόσια, με προφανείς συνέπειες για τη δημοκρατική λειτουργία.

Αναφερόμενος στη δημόσια αντιπαράθεση που έχει προκύψει, υπενθύμισε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Πρώτη Κυρία προχωρεί σε αποστολή επιστολής, καθώς αντίστοιχη ενέργεια είχε γίνει και στο παρελθόν με αφορμή ρεπορτάζ της «Καθημερινής Κύπρου».

Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένες εκφράσεις που έχουν τεθεί υπό κρίση (τζυρά, αποκάλεσε η κα Τσικκίνη, τη κα Καρσερά), ο κ. Χριστοφόρου σημείωσε ότι μπορεί να είναι υποτιμητικές, χωρίς ωστόσο να φτάνουν κατ’ ανάγκην στα όρια του λίβελλου ή της δυσφήμισης. Διευκρίνισε ότι η προσβολή, αυτή καθαυτή, δεν συνιστά κολάσιμη πράξη, σε αντίθεση με τον λίβελλο και τη δυσφήμιση που τιμωρούνται από τον νόμο.

Καταλήγοντας, επισήμανε ότι κρίσιμο στοιχείο σε κάθε περίπτωση είναι το πλαίσιο και το αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται ο δημόσιος λόγος, υπενθυμίζοντας ότι τα πρόσωπα που βρίσκονται στη δημόσια σφαίρα οφείλουν, εκ των πραγμάτων, να είναι πιο δεκτικά στην κριτική που ασκείται εις βάρος τους.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση τού Χριστόφορου Χριστοφόρου στην «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 16-01-2026