Διαγραφή αναρτήσεων από την Νικολέττα Τσικκίνη ζητούν οι δικηγόροι της Φιλίππας - Απειλεί με νομικά μέτρα η Πρώτη Κυρία

«Με το πρωτόκολλο ζητείται ο άμεσος τερματισμός παρόμοιων αναρτήσεων και διαγραφή όσων ήδη έγιναν, ώστε να μην ληφθούν περαιτέρω νομικά μέτρα» αναφέρουν οι δικηγόροι της Πρώτης Κυρίας.

Προδικαστικό πρωτόκολλο για διαγραφή και τερματισμό αναρτήσεων σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με την πελάτιδά του Φιλίππα Καρσερά, απέστειλε το δικηγορικό γραφείο Α. & Α. Κ. Αιμιλιανίδης, Κ Κατσαρός & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. στη Νικολέττα Τσικίνη. 

Σε ανακοίνωσή του δικηγορικού γραφείου αναφέρεται ότι κατ' εντολη της κ. Καρσερά, απέστειλε «προδικαστικό πρωτόκολλο, σύμφωνα με τους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας, προς τη Νικολέττα Τσικκίνη, αναφορικά με δημοσιεύσεις της σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, διαφόρων ημερομηνιών, οι οποίες κρίνονται ανυπόστατες, επιζήμιες και δυσφημιστικές, υπερβαίνοντας κάθε όριο ανεκτής δημόσιας τοποθέτησης, εις βάρος της κ. Καρσερά και δεν θεωρείται ότι κατοχυρώνονται από το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης δυνάμει της νομολογίας».

«Με το πρωτόκολλο ζητείται ο άμεσος τερματισμός παρόμοιων αναρτήσεων και διαγραφή όσων ήδη έγιναν, ώστε να μην ληφθούν περαιτέρω νομικά μέτρα», προστίθεται.

ΚΥΠΕ 

