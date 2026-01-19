Ακόμη τέσσερις συλλήψεις για το φόνο εκ προμελέτης με θύμα 41χρονο στην Πέγεια

Σε περαιτέρω τέσσερις συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία στο πλαίσιο της διερεύνησης του φόνου εκ προμελέτης 41χρονου που διαπράχθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Πέγεια. Πρόκειται για τέσσερα πρόσωπα ηλικίας 34,31, 25 ετών και 28 ετών .

Τα τέσσερα πρόσωπα που αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της συνωμοσίας προς διάπραξη πλημμελήματος, μαχαιροφορίας, κακόβουλης ζημιάς, οπλοφορίας προς διέγερση τρόμου και κατοχή και μεταφορά επιθετικού οργάνου, αναμένεται να κατηγορηθούν γραπτώς εντός της ημέρας και να αφεθούν ελεύθεροι για να κλητευθούν αργότερα .

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση τελεί ήδη υπό οκταήμερη κράτηση 29χρονος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής. Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει ο 29χρονος είναι φόνου εκ προμελέτης, πράξεις που στοχεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και της μαχαιροφορίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα νέα εντάλματα εκδόθηκαν μετά από μαρτυρία που προέκυψε κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης. Όπως δήλωσε ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Επιχειρήσεων Πάφου, Μιχάλης Νικολάου, το αιματηρό περιστατικό φαίνεται να σχετίζεται με προσωπικές διαφορές, οι οποίες είχαν προκύψει έπειτα από δημόσιες αναρτήσεις σε Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης, ανήθικου, όπως ανέφερε, χαρακτήρα.

Το θύμα, υπήκοος Βουλγαρίας, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου με μαχαίρι καρφωμένο στη δεξιά πλευρά της κοιλιακής χώρας. Παρά τις προσπάθειες των επί καθήκοντι ιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του γύρω στις 04:00 τα ξημερώματα της Κυριακής. Η σορός του 41χρονου μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στο Δικαστήριο από τον εξεταστή της υπόθεσης, Ανδρέα Χατζηβασίλη, Αναπληρωτή Λοχία του ΤΑΕ Πάφου, γύρω στις 23:40 το βράδυ του Σαββάτου η Αστυνομία έλαβε πληροφορία για συμπλοκή σε συγκεκριμένη οικία στην Πέγεια. Στο σημείο εντοπίστηκε ο 29χρονος ύποπτος έξω από την κατοικία του, καθώς και το όχημά του, το οποίο έφερε εμφανείς ζημιές. Λίγη ώρα αργότερα, περί τις 00:15, μέλη του ΟΠΕ Πάφου ανέκοψαν όχημα στη λεωφόρο Κένεντι, στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα. Οι επιβάτες ανέφεραν ότι μετέφεραν τραυματισμένο πρόσωπο στο νοσοκομείο, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από τις Αρχές.

Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι στο όχημα βρισκόταν ο 41χρονος με το μαχαίρι ακόμη στην κοιλιακή χώρα, καθώς και ένας 28χρονος συγγενής του, ο οποίος έφερε τραύματα στο κεφάλι και εκδορές, φερόμενος να είχε παρασυρθεί από αυτοκίνητο.

Όπως προκύπτει από τη μέχρι στιγμής διερεύνηση, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα είχαν μεταβεί από τη Λεμεσό στην Πέγεια για συνάντηση με τον ύποπτο, με σκοπό την επίλυση παρεξήγησης. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, το θύμα φέρεται να προκάλεσε ζημιές στο όχημα του υπόπτου, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ο μοιραίος τραυματισμός.

Κατά την ανάκριση, ο 29χρονος παραδέχθηκε ότι μαχαίρωσε το θύμα, υποστηρίζοντας ωστόσο πως δεν είχε πρόθεση να το σκοτώσει. Το Δικαστήριο έκρινε ότι υπάρχουν εύλογες υποψίες και ενέκρινε την κράτησή του, καθώς το ανακριτικό έργο βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο. Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.