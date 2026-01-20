Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Χειροπέδες σε 9 πρόσωπα στο πλαίσιο προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο πέραν των 220 οχημάτων, ενώ ελέγχθηκαν περισσότερα από 290 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά.

Συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας οι στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης, στο πλαίσιο των οποίων μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν και συνέλαβαν συνολικά εννέα πρόσωπα για διάφορα αδικήματα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σημερινή αστυνομική ανακοίνωση, στην επαρχία Λευκωσίας, συνελήφθησαν δύο πρόσωπα, ένα για παράνομη παραμονή και ένα για εντάλματα προστίμου.

Στη Λεμεσό συνελήφθησαν δύο πρόσωπα για υποθέσεις βίας στην οικογένεια, ενώ στην Πάφο συνελήφθησαν δύο πρόσωπα για υπόθεση επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, ένα πρόσωπο για παράνομη παραμονή, ένα πρόσωπο για παράνομη απασχόληση και ένα πρόσωπο για κατοχή μικρής ποσότητας ναρκωτικών.   

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο πέραν των 220 οχημάτων, ενώ ελέγχθηκαν περισσότερα από 290 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 20 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών.

Από τους τροχονομικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν, προέκυψαν 92 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες τροχαίες παραβάσεις. Συνολικά έγιναν 80 έλεγχοι  αλκοόλης σε οδηγούς οχημάτων, από του οποίους προέκυψε μία καταγγελία.  Παράλληλα, στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν τρία οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα