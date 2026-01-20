Δύο πυρκαγιές σε οικίες στο Ακάκι και τα Λεύκαρα με αιτία ελαττωματική καπνοδόχο τζακιού

Ελαττωματική καπνοδόχος τζακιού προκάλεσε φωτιά σε στέγη οικίας, στα Κάτω Λεύκαρα, τη Δευτέρα, ενώ η ένοικος εξήλθε χωρίς οποιοδήποτε τραυματισμό.

Σε ανακοίνωση της, η Πυροσβεστική Υπηρεσία αναφέρει πως η κλήση για την πυρκαγιά λήφθηκε στις 18:54, χθες το απόγευμα και για την κατάσβεσή της ανταποκρίθηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Βασιλικού, Λευκάρων και ΕΜΑΚ.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 19:32, προστίθεται. Σημειώνεται πως η ένοικος της οικίας εξήλθε σε ασφαλή χώρο, χωρίς οποιοδήποτε τραυματισμό, ενώ «η πυρκαγιά προκλήθηκε λόγω ελαττωματικής καπνοδόχου τζακιού».

Πυρκαγιά σε στέγη οικίας στο Ακάκι λόγω ελαττωματικής καπνοδόχου τζακιού

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε στέγη οικίας στην κοινότητα Ακάκι, στην επαρχία Λευκωσίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκλήθηκε λόγω ελαττωματικής καπνοδόχου τζακιού, αναφέρεται.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε σημερινή της ανακοίνωση αναφέρει πως έλαβε κλήση για το περιστατικό η ώρα 21:04, και για κατάσβεσή της ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Λακατάμιας με δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 22:28.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ένοικοι της οικίας εξήλθαν σε ασφαλή χώρο, χωρίς να υπάρξει οποιοδήποτε τραυματισμός. Η πυρκαγιά προκλήθηκε λόγω ελαττωματικής καπνοδόχου τζακιού, αναφέρεται.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, από τις 06:00 της 19ης Ιανουαρίου 2026 μέχρι και τις 06:00 της 20ης Ιανουαρίου 2026, ανταποκρίθηκε σε 28 κλήσεις για βοήθεια, εκ των οποίων 14 αφορούσαν πυρκαγιές, 13 ειδικές εξυπηρετήσεις και 1 ψευδή κλήση.