ΙΣΟΤΗΤΑ: Καλεί τα μέλη της έξω από τη Βουλή για διαμαρτυρία

Να δώσουν μαζικά το παρών τους στην εκδήλωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη στις 09:00 π.μ., έξω από το κτίριο της Βουλής των Αντιπροσώπων, για το ωράριο και τις ημεραργίες των Αστυνομικών, καλεί τα μέλη της, από όλους τους Κλάδους, η Παγκύπρια Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ.

Σε σημερινή ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι στέκεται ως ασπίδα δίπλα σε κάθε μέλος του Αστυνομικού Σώματος, απέναντι στην πρωτοφανή θεσμική εκτροπή και τη χειρότερη διοικητική αυθαιρεσία που έχει βιώσει η Αστυνομία Κύπρου τα τελευταία χρόνια.

«Η μονομερής απόφαση της Ηγεσίας της Αστυνομίας, με την εγκύκλιο της 30ής Δεκεμβρίου 2025, να επιβάλει –διά μιας απλής εσωτερικής εγκυκλίου και ερήμην του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων– τη μετάβαση από το ωράριο 12×36 στο 11×37 από 1ης Ιανουαρίου 2026, δεν είναι μία απλή υπηρεσιακή ρύθμιση. Είναι ευθεία, κατάφωρη και προμελετημένη επίθεση στον πυρήνα του Κράτους Δικαίου, στην ιεραρχία των κανόνων και στα θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα εκατοντάδων αστυνομικών που υπηρετούν με αυταπάρνηση τον τόπο και την κοινωνίας μας», προσθέτει.

Σημειώνει ότι δεν πρόκειται για «βελτιστοποίηση» ή «επιχειρησιακή ανάγκη».

«Πρόκειται για βίαιη εντατικοποίηση της εργασίας, για κατάλυση κεκτημένων δεκαετιών και για ωμή περιφρόνηση της ρητής διάταξης του άρθρου 13 του περί Αστυνομίας Νόμου (Ν. 73(Ι)/2004), που επιτάσσει ότι οι όροι υπηρεσίας, οι ώρες καθήκοντος και οι ημεραργίες ρυθμίζονται αποκλειστικά με Κανονισμούς του Υπουργικού Συμβουλίου» αναφέρει η Συντεχνία. Η Ηγεσία της Αστυνομίας, συνεχίζει «σφετερίστηκε νομοθετική εξουσία που δεν της ανήκει, παραβιάζοντας κατάφωρα την Αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών, το Σύνταγμα, Διεθνείς Συμβάσεις και Γενικές Αρχές του Διοικητικού Δικαίου Νόμου».

Σημειώνει, επίσης, ότι η πραγματική διάσταση της αυθαιρεσίας φαίνεται γυμνή στην καθημερινότητα κάθε αστυνομικού: Η νέα ρύθμιση υφαρπάζει τον ζωτικής σημασίας χρόνο αποθεραπείας και ξεκούρασης, προσωπικό ή/και οικογενειακό, μειώνοντας τις ετήσιες ημεραργίες από 19,5 σε μόλις 4 ημέρες και 7,5 ώρες.

«Σε συνδυασμό με τον εσφαλμένο και σκόπιμο υπολογισμό των ημερήσιων ωρών άδειας (6 ώρες αντί 5,5), εξαναγκάζει τα μέλη σε επιπλέον 3,18 ημέρες απλήρωτης εργασίας ετησίως – έναν αδικαιολόγητο πλουτισμό του Κράτους εις βάρος εκείνων που θέτουν καθημερινά σε κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική τους ακεραιότητα για την ασφάλεια όλων μας. Αυτή η πρακτική δεν παραβιάζει μόνο εθνικούς νόμους. Παραβιάζει την αρχή της μη οπισθοδρόμησης στα κοινωνικά δικαιώματα, τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας 87, 98 και 151, το Άρθρο 21 (και όχι μόνο) του Συντάγματος και την υποχρέωση ουσιαστικής διαβούλευσης με τις επηρεαζόμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Δεν αφήνει κανένα περιθώριο ανοχής, κατευνασμού ή συμβιβασμού», προσθέτει.

Η Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ αναφέρει ότι δεν μένει σε λόγια, σημειώνοντας ότι έχει ήδη καταχωρήσει Αίτηση Ακύρωσης στο Διοικητικό Δικαστήριο, διεκδικώντας την άμεση ακύρωση της παράνομης εγκυκλίου και την αποκατάσταση της νομιμότητας.

«Όμως η δικαστική μάχη, όσο ισχυρή κι αν είναι, χρειάζεται την ηχηρή και μαζική φωνή μας στον δρόμο. Καλούμε σύσσωμα τα μέλη της Παγκύπριας Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ –από όλους τους Κλάδους, χωρίς εξαιρέσεις– να δώσουν μαζικό, δυναμικό και αποφασιστικό παρών στην εκδήλωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026, στις 09:00 π.μ., έξω από το κτίριο της Βουλής των Αντιπροσώπων, γιατί αν περάσει η μονομερής αλλαγή βασικών όρων εργασίας, όπως το ωράριο και οι ημεραργίες, πιθανό να ανοίξει ο δρόμος και για άλλους κλάδους», προσθέτει.

