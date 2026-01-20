Νέα διαμαρτυρία Κούρδων για Ροζάβα στη Λεμεσό -Ζητούν παρέμβαση Κυπριακής Προεδρίας

Άλλη μια εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν οι Κούρδοι, στη Λεμεσό, για τις επιθέσεις και τις σφαγές που, όπως αναφέρουν, διαπράττονται σε βάρος του λαού της Ροζάβα, στη Συρία, καλώντας την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ να αναλάβει πρωτοβουλίες για τερματισμό των εχθροπραξιών.

Οι Κούρδοι της Κύπρου συγκεντρώθηκαν, το απόγευμα της Τρίτης, έξω από την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού, όπου διαβάστηκε ανακοίνωση, η οποία αναφέρει ότι «αυτό που συμβαίνει στη βόρεια και ανατολική Συρία, δεν είναι μόνο μια επίθεση εναντίον ενός λαού, αλλά και εναντίον της ελευθερίας, των κατακτήσεων των γυναικών και της βούλησης για οικοδόμηση μιας δημοκρατικής ζωής».

Σημειώνεται, επίσης, ότι το δημοκρατικό σύστημα που χτίστηκε στη Ροζάβα εδώ και χρόνια αποτελεί σήμερα στόχο καταστροφής από τζιχαντιστικές συμμορίες που υποστηρίζονται από την Τουρκία και πως «οι επιθέσεις εναντίον αμάχων, οι αναγκαστικές εκτοπισμοί, οι εκτελέσεις και οι βομβαρδισμοί κατοικημένων περιοχών αποτελούν σαφή εγκλήματα πολέμου».

«Αυτές οι επιθέσεις αποτελούν, επίσης, μια προσπάθεια εξάλειψης των ιστορικών επιτευγμάτων της αντίστασης που διεξήχθη στο όνομα της ανθρωπότητας εναντίον του ISIS», αναφέρουν οι Κούρδοι, οι οποίοι διαμηνύουν πως ο κουρδικός λαός δεν θα παραδοθεί και θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την ελευθερία και τη δημοκρατία, όχι μόνο για τη Ροζάβα αλλά και για το μέλλον όλων των λαών.

Παράλληλα, οι διαμαρτυρόμενοι, ως εκπρόσωποι του κόμματος PYD στην Κύπρο, απηύθυναν έκκληση προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, όπως «αναλάβει πολιτική ευθύνη για να σταματήσουν οι σφαγές και οι επιθέσεις στη Ροζάβα, να κινητοποιηθεί η διεθνής κοινή γνώμη και ν’ αναγνωριστεί η νόμιμη αντίσταση του κουρδικού λαού».

Καλούν, τέλος, τις «τις δημοκρατικές δυνάμεις, τους θεσμούς και τους ανθρώπους με συνείδηση, να σταθούν αλληλέγγυοι στη Ροζάβα και να υψώσουν τη φωνή τους ενάντια σε αυτές τις επιθέσεις».

Εξάλλου, το Πολιτιστικό Κέντρο του Κουρδιστάν «Θεόφιλος» αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωση του, πως δύο γυναίκες μαχήτριες από τις Μονάδες Άμυνας Γυναικών (YPJ) απήχθηκαν και αιχμαλωτίστηκαν στην περιοχή Ντέιρ εζ-Ζορ, από ένοπλες ομάδες που συνδέονται με τη Μεταβατική Κυβέρνηση της Δαμασκού.

«Κοινωνικοί αγωνιστές, αρθρογράφοι, και οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών καταδίκασαν την αιχμαλωσία των δύο γυναικών μαχητριών και απαίτησαν να αφεθούν ελεύθερες και να διωχθούν οι υπεύθυνοι», προστίθεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ