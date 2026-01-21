Μάχη στη Βουλή για το ωράριο των αστυνομικών - Συνεχίζονται οι αντιδράσεις

Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μεταφέρεται σήμερα η συζήτηση για τις αλλαγές στο ωράριο των αστυνομικών που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από τις συντεχνίες που τους εκπροσωπούν. Ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών οι εκπρόσωποι των αστυνομικών αναμένεται να εκφράσουν με έντονο τρόπο τη διαφωνία τους ζητώντας την επαναφορά στο προηγούμενο καθεστώς. Τις προηγούμενες ημέρες, εκπρόσωποι και των δύο συντεχνιών, Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου (ΠΑΣΥΔΥ) και κλάδος αστυνομικού σώματος της Ισότητας, είχαν συναντήσεις με τα κοινοβουλευτικά κόμματα, όπου συζήτησαν το θέμα και ενημέρωσαν για τις θέσεις τους. Κατά τη σημερινή προγραμματισμένη συνεδρίαση της Επιτροπής Νομικών έχει προσκληθεί και ο Αρχηγός της Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, προκειμένου να απαντήσει για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφασή του.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στις απόψεις που θα εκφράσουν τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Δηλαδή, κατά πόσο θα ταχθούν υπέρ ή εναντίον της απόφασης του Αρχηγού για τους αστυνομικούς, και ειδικότερα, τι προτίθενται να πράξουν εάν υιοθετήσουν τις θέσεις των αστυνομικών.

Διαμαρτυρία

Την ώρα που θα πραγματοποιείται η συνεδρίαση της Επιτροπής Νομικών, εκτός της Βουλής τα μέλη της συντεχνίας Ισότητα οργανώνουν εκδήλωση διαμαρτυρίας για την απόφαση του Αρχηγού για το ωράριο. Οι Αστυνομικοί θα συγκεντρωθούν έξω από το κτήριο της Βουλής, στις 9, και πριν από την έναρξη της συζήτησης για το θέμα του ωραρίου θα επιδώσουν υπόμνημα διαμαρτυρίας στην πρόεδρο της Βουλής.

Να δώσουν μαζικά το παρών τους στην εκδήλωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη στις 9:00 π.μ., έξω από το κτήριο της Βουλής των Αντιπροσώπων, για το ωράριο και τις ημεραργίες των Αστυνομικών, καλεί τα μέλη της, από όλους τους Κλάδους, η Παγκύπρια Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ. Σε ανακοίνωσή της η Ισότητα απευθύνει κάλεσμα στους αστυνομικούς να δώσουν μαζικά το παρών τους, και χαρακτηρίζει την απόφαση του Αρχηγού ως πρωτοφανή θεσμική εκτροπή και τη χειρότερη διοικητική αυθαιρεσία που έχει βιώσει η Αστυνομία Κύπρου τα τελευταία χρόνια. Σημειώνει, επίσης, ότι η πραγματική διάσταση της αυθαιρεσίας φαίνεται γυμνή στην καθημερινότητα κάθε αστυνομικού: Η νέα ρύθμιση υφαρπάζει τον ζωτικής σημασίας χρόνο αποθεραπείας και ξεκούρασης, προσωπικό ή/και οικογενειακό, μειώνοντας τις ετήσιες ημεραργίες από 19,5 σε μόλις 4 ημέρες και 7,5 ώρες. Στο μεταξύ η Ισότητα, με υπόμνημα που απέστειλε στη Βουλή, εκφράζει την άποψη ότι με την απόφαση τις αλλαγές στο ωράριο που τέθηκαν σε ισχύ από την 1η του χρόνου υπάρχει ζήτημα νομιμότητας, καθότι η απόφαση επιφέρει ουσιώδη και δυσμενή μεταβολή των όρων υπηρεσίας και ελήφθη χωρίς την τήρηση της διαδικασίας που ρητά προβλέπει ο περί Αστυνομίας Νόμος 73(Ι)/2004. «Η μεταβολή αυτή δεν συνιστά απλή επιχειρησιακή διευθέτηση ή προσωρινή οργανωτική ρύθμιση, αλλά επηρεάζει τον συνολικό χρόνο εργασίας και το δικαίωμα ανάπαυσης, αλλοιώνοντας δομικά το ισχύον σύστημα υπηρεσίας», τονίζουν.

Περιμένουν απαντήσεις

Η ΠΑΣΥΔΥ και ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ), παρά τη διαφωνία τους για την απόφαση του Αρχηγού Αστυνομίας, αναμένουν τα αποτελέσματα του διαλόγου προσδοκώντας σε ουσιαστικό αποτέλεσμα, προειδοποιώντας παράλληλα ότι σε αντίθετη περίπτωση θα μελετήσουν τη λήψη μέτρων αντίδρασης. ΠΑΣΥΔΥ και ΣΑΚ εκφράζουν την «έντονη δυσφορία και αγανάκτησή» τους για τις δηλώσεις του Αρχηγού της Αστυνομίας, οι οποίες, όπως αναφέρουν, «αγνοούν τους εργασιακούς θεσμούς και υποβιβάζουν τη σημασία των από κοινού συμφωνηθέντων στη ΜΕΠΑ (Μεικτή Επιτροπή Αστυνομίας)». Με αφορμή τη σημερινή συζήτηση στη Βουλή, και τ συζήτηση του θέματος στη ΜΕΠΑ στις 27 Ιανουαρίου, ο ΣΑΚ, τονίζει ότι, «σεβόμενοι τον θεσμό του διαλόγου και πιστοί στη φιλοσοφία της επίλυσης διαφορών μέσα από διαπραγμάτευση και τεκμηριωμένη συζήτηση, θα προσέλθουμε στη διαδικασία αυτή με καλή πίστη και εποικοδομητική διάθεση για ουσιαστική συζήτηση και επίλυση του θέματος με σεβασμό πάνω από όλα στις ήδη υπάρχουσες συμφωνίες».

Οι ρυθμίσεις και η αντίδραση

Η απόφαση του Αρχηγού η οποία επηρεάζει περίπου 1.000 αστυνομικούς προβλέπει ότι οι εργαζόμενοι με το ωράριο 12 X 36, χωρίς εναλλαγή βάρδιας, από 01.01.2026 εργάζονται ένα συνεχές εντεκάωρο σε κάθε διήμερο κύκλο εργασίας, αντί ένα συνεχές δωδεκάωρο σε κάθε διήμερο κύκλο εργασίας. Οι προϊστάμενοι των μελών που θα εργάζονται με το εν λόγω ωράριο, κάθε 38 εργάσιμα εντεκάωρα, όπου αυτό είναι εφικτό, να τους παραχωρούν μια εργάσιμη ημέρα ως ημεραργία, ως αντιστάθμισμα των περισσοτέρων ισάξιων ωρών που θα εργάζονται και κατά τρόπο που να τους παραχωρούνται συνολικά τέσσερα εντεκάωρα και 7,5 ώρες, ως ημεραργίες, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, «με την εφαρμογή του ωραρίου, τα τμήματα/σταθμοί, στα οποία υπηρετούν τα μέλη που θα εργάζονται με το εν λόγω ωράριο, θα εργάζονται με περισσότερο προσωπικό, πράγμα που εξυπακούει, τόσο λιγότερη κούραση όσο και αύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας της Αστυνομίας, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του πολίτη».