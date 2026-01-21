Λεμεσός: Μιχαηλίδου σε ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ Δήμου και ΤΕΠΑΚ για την περιοχή Παλιού Νοσοκομείου-Τεχνικής Σχολής

Προσπάθεια να γεφυρώσει το χάσμα που υπάρχει το τελευταία διάστημα μεταξύ Δήμου Λεμεσού και ΤΕΠΑΚ έκανε η υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου, καλώντας τις δύο πλευρές σε συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας. Αντικείμενο της συζήτησης δεν ήταν άλλο από τους σχεδιασμούς που υπάρχουν για την περιοχή Παλιού Νοσοκομείου-Τεχνικής Σχολής και ευρύτερα του Β’ πόλου του ΤΕΠΑΚ. Αν και από τη συνάντηση δεν φαίνεται να προκύπτει κάτι ουσιαστικά καινούργιο, φαίνεται ότι από πλευράς κυβέρνησης αναγνωρίζουν ότι ναι μεν ο ρόλος του ΤΕΠΑΚ στο συγκεκριμένο σημείο είναι αδιαμφησβήτητος, ζητώντας όμως να υπάρξει κάποια συνεννόηση με τον Δήμο Λεμεσού που θέτει ζήτημα ευρύτερης ανάπτυξης και ολιστικού σχεδιασμού, αφού πρόκειται για ευρύτερη αστική ανάπτυξη που περιλαμβάνει εκτεταμένους δημόσιους χώρους, που θα μπορούσε να γίνει και από κοινού ή με συμμετοχή του δήμου θεσμικά στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό.

Ταυτόχρονα το ΤΕΠΑΚ εμφανίζεται σφόδρα ενοχλημένο με τη στάση του δήμου και του ίδιου του δημάρχου προσωπικά, θεωρώντας ότι η οποιαδήποτε εμπλοκή του δήμου, όχι μόνο καθυστερεί το πλάνο του ΤΕΠΑΚ αλλά ίσως το οδηγήσει και σε ναυάγιο. Την ίδια ώρα ο δήμαρχος έβαλε στο τραπέζι εισηγήσεις και προτάσεις για ολιστικό σχεδιασμό και ανάπτυξη της περιοχής, σε έκταση μεγαλύτερη από όση προγραμματίζει το ΤΕΠΑΚ, θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο δεν επηρεάζει το πανεπιστήμιο.

Οι δύο πλευρές, λίγο - πολύ επανέλαβαν εαυτούς στη συνάντηση και πλέον η μπάλα είναι στην κυβέρνηση που καλείται να ξεκαθαρίσει τα δικά της θέλω, την ίδια ώρα όμως που επί του πρακτέου αυτό που ισχύει είναι η υπάρχουσα απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για παραχώρηση Παλιού Νοσοκομείου-Τεχνικής Σχολής στο ΤΕΠΑΚ. Ο δήμος βάζει στην εξίσωση την αξιοποίηση της Αστυνομίας και του Ταχυδρομείου, προκρίνοντας ενιαίο masterplan και τμηματική, που όμως χρειάζονται αποφάσεις για μετακίνηση των εν λόγω υπηρεσιών.

«Προχωρούμε με αρχιτεκτονικό διαγωνισμό»

Κληθείς να σχολιάσει το αποτέλεσμα της συνάντησης και αν υπάρχει κάτι ουσιαστικά νεότερο, ο πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Παναγιώτης Ζαφείρης, είπε ότι το πανεπιστήμιο συνεχίζει κανονικά τον σχεδιασμό του, όπως το ίδιο κρίνει και όπως το ίδιο έχει αποφασίσει εδώ και καιρό για τον Β’ πόλο. Εξήγησε δε ότι η οποία ανάπτυξη της περιοχής θα είναι πλήρως συμβατή με την ανάπτυξη της πόλης, ξεκαθαρίζοντας ότι το ΤΕΠΑΚ θα προχωρήσει άμεσα σε προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για το ολοκληρωμένο masterplan, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες του πανεπιστημίου. Ευχαρίστησε τέλος την κυβέρνηση που στηρίζει το αναπτυξιακό πλάνο του πανεπιστημίου.

«Να μην σχεδιάσουμε αποσπασματικά»

Από τη δική του πλευρά, ο δήμαρχος Λεμεσού εξήγησε ότι η θέση του, όπως εκφράστηκε και στη συνάντηση, είναι να προχωρήσει ενιαίος, ολιστικός σχεδιασμός για όλο το κρατικό τεμάχιο της περιοχής εκεί, που περιλαμβάνει σχεδόν διπλάσιο χώρο από το Παλιό Νοσοκομείο. Ο κ. Αρμεύτης αναφέρθηκε στην ανάγκη να ενταχθούν στον σχεδιασμό τόσο η Αστυνομία, η Τροχαία, το Ταχυδρομείο/Φόρος αλλά και νοτιότερα ο υδατόπυργος που είναι και το σύμβολο της πόλης. Ο δήμαρχος ανέφερε στον «Π» ότι κατέθεσε πρόταση για να κηρυχθεί το κτήριο της Αστυνομίας ως διατηρητέο και να στεγαστεί αλλού η Αστυνομία, έτσι ώστε να διατηρηθεί η ιστορικότητά του αλλά και η αρχιτεκτονική του φυσιογνωμία και μετέπειτα να μετατραπεί σε ένα μεγάλο συνεδριακό κέντρο για τις ανάγκες της πόλης και του ΤΕΠΑΚ. Σημείωσε δε ότι όλος ο διαθέσιμος χώρος πρέπει να σχεδιαστεί σωστά γιατί είναι το μοναδικό μεγάλο διαθέσιμο τεμάχιο στο κέντρο της πόλης που θα μπορούσε να χωρέσει όλους, μετατρέποντάς το σε εκπαιδευτικό και διοικητικό κέντρο. Τέλος, υποστήριξε ότι η πρότασή του δεν διαφοροποιεί τον σχεδιασμό του ΤΕΠΑΚ.

Από πλευράς της η υπουργός κάλεσε τις δύο πλευρές όπως κάνουν προσπάθεια συνεννόησης.