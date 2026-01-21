Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Τραμπ προς Ιράν: «Αν με σκοτώσετε, θα σας σβήσουν από την επιφάνεια της Γης»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Χθες ο ιρανός στρατηγός Αμπουλφάζλ Σεκαρτσί απείλησε πως ο αμερικανός ηγέτης θα θανατωθεί αν η Ουάσιγκτον επιτεθεί στον ιρανό ανώτατο ηγέτη, τον αγιατολά Αλί Χαμενεΐ.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε χθες Τρίτη ότι το Ιράν θα «σβηστεί» από τον χάρτη σε περίπτωση που η Τεχεράνη ενορχηστρώσει τη δολοφονία του, αντιδρώντας στις απειλές ιρανού στρατηγού.

«Έχω δώσει πολύ σαφείς διαταγές. Αν γίνει κάτι, θα το σβήσουν από την επιφάνεια της Γης», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο τηλεοπτικό δίκτυο News Nation που μεταδόθηκε χθες.

Νωρίτερα χθες ο ιρανός στρατηγός Αμπουλφάζλ Σεκαρτσί απείλησε πως ο αμερικανός ηγέτης θα θανατωθεί αν η Ουάσιγκτον επιτεθεί στον ιρανό ανώτατο ηγέτη, τον αγιατολά Αλί Χαμενεΐ.

«Ο Τραμπ ξέρει πως αν σηκωθεί χέρι εναντίον του ηγέτη μας, δεν θα κόψουμε μόνο αυτό το χέρι, κι αυτά δεν είναι λόγια του αέρα», υπογράμμισε ο αξιωματικός σε κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο αμερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει επανειλημμένα να διατάξει στρατιωτική επέμβαση για να τερματιστεί η καταστολή των μαζικών κινητοποιήσεων που άρχισαν την 28η Δεκεμβρίου.

Φωνές στην ιρανική διασπορά, συμπεριλαμβανομένης αυτής της Σιρίν Εμπαντί, νομπελίστριας ειρήνης του 2023, συνηγόρησαν τελευταία εναντίον «στοχευμένων» ενεργειών της Ουάσιγκτον εναντίον της ιρανικής ηγεσίας, ειδικά του Αλί Χαμενεΐ.

Λίγο καιρό μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο πριν από έναν χρόνο, ο κ. Τραμπ είχε ήδη απειλήσει να «αφανίσει» το Ιράν σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης κατά της ζωής του.

ΑΠΕ- ΜΠΕ 

Tags

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΔΙΕΘΝΗΗΠΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα