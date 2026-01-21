Σημαντικά έργα αξίας €595.150 στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς μέσω του Σχεδίου Χορηγιών του Υφ. Τουρισμού

Την υλοποίηση σημαντικών έργων συνολικού προϋπολογισμού €595.150 στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς και στα δημοτικά του διαμερίσματα ανακοίνωσε ο Δήμος, στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών του Υφυπουργείου Τουρισμού για την αναβίωση περιοχών της υπαίθρου, ορεινών, ακριτικών και απομακρυσμένων περιοχών, μέσω της δημιουργίας αυθεντικών εμπειριών για εμπλουτισμό και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.

Όπως αναφέρεται σε σχετική του ανακοίνωση , τα έργα στοχεύουν στη δημιουργία αυθεντικών εμπειριών, στον εμπλουτισμό και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Μέσα από τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν, αναδεικνύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε δημοτικού διαμερίσματος, η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, καθώς και η τοπική ταυτότητα, προσφέροντας στους επισκέπτες ουσιαστικές εμπειρίες.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς εκφράζει τις ευχαριστίες του προς το Υφυπουργείο Τουρισμού για τη στήριξη και τη συνεργασία, η οποία συμβάλλει καθοριστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής και στην ενίσχυση της ελκυστικότητάς της ως τουριστικού προορισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Συγκεκριμένα, έχουν υλοποιηθεί τα πιο κάτω έργα ανά δημοτικό διαμέρισμα.

Στην Πόλη Χρυσοσούς έργα των €86.500 για την κατασκευή ξύλινης περίφραξης στο Πάρκο Ιατρών καθώς και την προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού (κάδοι, παγκάκια, τραπεζόπαγκοι)

Στην Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς έργα των €47.430 για την αγορά και τοποθέτηση επενδύσεων, την κατασκευή και τοποθέτηση ψηφιδωτών εικονισμάτων καθώς και την τοποθέτηση σημείων θέασης

Ακολούθως στην κοινότητα της Γιαλιάς έργα των €42.100 για την κατασκευή ψηφιδωτών πινακίδων, την κατασκευή κτιστού ανθώνα, την κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών καγκέλων, δεντροφύτευση, σύστημα άρδευσης/αυτοποτισμού, χρωματισμούς και την τοποθέτηση φωτιστικών στύλων.

Στα Νέα Δήμματα έργα των 53.320 για την αγορά και τοποθέτηση επενδύσεων, την κατασκευή κτιστού ανθώνα, δεντροφύτευση, τοποθέτηση συστήματος άρδευσης/αυτοποτισμού. Ακόμη για την συντήρηση υφιστάμενων κατασκευών, την τοποθέτηση παιχνιδιών στον παιχνιδότοπο, την τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης και την τοποθέτηση φωτιστικών στύλων.

Στο Νέο Χωριό έργα των €55.830 για την τοποθέτηση οθόνης, τη δημιουργία τοπόσημου (I love Neo Chorio), την ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά, την δημιουργία ιστοσελίδας, την κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινου διαδρόμου ΑΜΕΑ, την κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, την κατασκευή και τοποθέτηση απόκρυψης κάδων και την τοποθέτηση φωτιστικών στύλων.

Επίσης στον Πωμό έργα των €72.617 για την αγορά και τοποθέτηση επενδύσεων και δεντροφυτεύσεις.

Στην κοινότητα της Αργάκας έργα των €45.000 για την αγορά και τοποθέτηση επενδύσεων, την κατασκευή πετρότοιχων, και δεντροφυτεύσεις. Για την κοινότητα της Δρούσειας έργα των €32.420 για την τοποθέτηση βοτσαλωτών ανθώνων, πινακίδων σήμανσης και ιστότοπο και ψηφιακό χάρτη.

Επίσης στην Τέρρα έργα των €30.970 για την δημιουργία πινακίδων καλωσορίσματος, την ανακατασκευή τεσσάρων (4) βρυσών και κατασκευή δύο (2) νέων και δεντροφυτεύσεις. Στην Κρήτου Τέρρα έργα των €20.140 για την αγορά και τοποθέτηση επενδύσεων και την ανακατασκευή βρύσης.

Στην Χρυσοχού έργα των €45.040 για την αγορά δεντροφυτεύσεων και την αγορά εξοπλισμού ποτίσματος.

Επίσης για την κοινότητα της Πελαθούσας έργα των €37.556 για την αγορά και τοποθέτηση επενδύσεων καθώς και την τοπιοτέχνηση κήπου.