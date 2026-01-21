Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Θρασύτατη ληστεία στην Λάρνακα: Άγνωστος εισέβαλε σε οικία και απείλησε με μαχαίρι δύο ηλικιωμένους

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε στην Αστυνομία, γύρω στις 17:30 χθες, άγνωστος άντρας χτύπησε την πόρτα λυόμενης κατοικίας σε αγροτική περιοχή, και αφού του άνοιξαν οι ένοικοι, τους έσπρωξε, ενώ προτάσσοντας μαχαίρι, έκλεψε χρηματικό ποσό και δύο κινητά τηλέφωνα.

Άγνωστος έκλεψε χρηματικό ποσό και δυο κινητά τηλέφωνα από οικία στην επαρχία Λάρνακας, απειλώντας τους δυο ενοίκους της με μαχαίρι. 

Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε στην Αστυνομία, γύρω στις 17:30 χθες, άγνωστος άντρας χτύπησε την πόρτα λυόμενης κατοικίας σε αγροτική περιοχή, και αφού του άνοιξαν οι ένοικοι, τους έσπρωξε, ενώ προτάσσοντας μαχαίρι, έκλεψε χρηματικό ποσό και δύο κινητά τηλέφωνα.

Αναφέρεται πως «oι ένοικοι, ηλικίας 73 και 66 ετών, δεν τραυματίστηκαν αλλά μετέβησαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου εξετάστηκαν και έλαβαν εξιτήριο».

Σημειώνεται πως «τα κινητά τους τηλέφωνα εντοπίστηκαν στην περιοχή της κατοικίας».

O Αστυνομικός Σταθμός Αραδίππου εξετάζει υπόθεση ένοπλης ληστείας.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

Tags

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα