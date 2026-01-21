Annie Alexui: Πιστοποιητικό πολιτικού ασύλου από τη Ρωσία έδωσε στον «Π» - Όσα είπε για τα εντάλματα

Φωτογραφίες του πιστοποιητικού παροχής πολιτικού ασύλου, το οποίο, όπως υποστηρίζει, της χορηγήθηκε από τη Ρωσία, παρέδωσε στον «Π» η Ιωάννα Φωτίου, γνωστή και ως Annie Alexui. Παράλληλα, ανέφερε ότι προτίθεται να συνεχίσει κανονικά τη δημόσια δράση της μέσω της νέας της σελίδας στο Facebook. Ανέφερε επίσης ότι η χρονική στιγμή δημοσιοποίησης του εντάλματος σχετίζεται με το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, γνωρίζουν πως θα ακολουθήσει νέο βίντεο, το οποίο θα έχει στο επίκεντρο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Συγκεκριμένα, σε επικοινωνία που είχαμε μαζί της, η Annie ανέφερε πως το πιστοποιητικό πολιτικού ασύλου, το οποίο απέστειλε στον «Π», της χορηγήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2025. Επισήμανε, ακόμη, ότι τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν σε βάρος της προϋπήρχαν της ημερομηνίας αυτής και ήταν γνωστά κατά την εξέταση του αιτήματός της.

Αναφερόμενη στη χρονική στιγμή που επιλέχθηκε να δημοσιοποιηθούν τα εντάλματα, η ίδια απέδωσε την εξέλιξη αυτή στο γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, οι αρμόδιοι γνωρίζουν πως πρόκειται να ακολουθήσει νέο βίντεο, το οποίο, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, θα έχει στο επίκεντρο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας «και ξέρουν ποιοι έχουν το χεράκι τους πίσω από αυτά τα βίντεο». Όπως είπε, η αυξημένη δημοσιότητα που λαμβάνουν οι διαδικτυακές της αναρτήσεις αποτέλεσε επιπλέον καθοριστικό παράγοντα γιατί, όπως τόνισε, «κάθε βίντεο έχει 250-300 χιλιάδες views. Είναι λογικό να φοβούνται, είναι το 1/3 του πληθυσμού της Κύπρου ίσως και περισσότερο». «Ας πούμε, αν μπεις στη σελίδα μου, την οποία δημιούργησα πριν από λίγες μέρες, γιατί ξέρεις ότι μου έριξαν το προφίλ μου, έχει κάπου στα 3 εκατομμύρια views μέσα σε λίγες μέρες. Αυτός ο αριθμός είναι τριπλάσιος από τον πληθυσμό της Κύπρου», πρόσθεσε.

Η Annie επανέλαβε, επίσης, ότι δεν κρύβεται και ότι προσπαθούσε «άπειρες φορές να καταγγείλει την οικογένειά της για συγκεκριμένα εγκλήματα», όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε, χωρίς να της δοθεί, κατά τους ισχυρισμούς της, η δυνατότητα να εξεταστούν από τις αρμόδιες αρχές. Για τον λόγο που εγκατέλειψε την Κύπρο, η ίδια εξήγησε ότι, λόγω προσωπικών απειλών και φόβου για τη ζωή της, μετέβη αρχικά στο Ηνωμένο Βασίλειο και ακολούθως στη Ρωσία, όπου και υπέβαλε αίτημα πολιτικού ασύλου. Στο ερώτημα γιατί επέλεξε τη Ρωσία, η Annie απάντησε ότι «ο λόγος που είμαι στη Ρωσία είναι επειδή δεν έχουν συνεργασία με την Κυπριακή Αστυνομία».

Σε ερώτησή μας εάν φοβάται, δήλωσε ότι αισθάνεται ασφαλής και ότι θα συνεχίσει να τοποθετείται δημόσια τόσο για την υπόθεσή της όσο και για άλλα ζητήματα μέσω της διαδικτυακής της σελίδας, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Θα συνεχίσω κανονικά και με άλλα ζητήματα. Δηλαδή, και νεκρή να με φέρουν πίσω, εγώ έχω φροντίσει και μέσα από τον τάφο μου να βγαίνουν βίντεο. Δεν είμαι μόνη μου σε όλο αυτό. Είναι ολόκληρη ομάδα πίσω από αυτό. Αυτό θέλω να καταλάβει ο κόσμος».

Υπενθυμίζεται ότι η Αστυνομία δημοσιοποίησε σήμερα, 21 Ιανουαρίου 2026, ένταλμα σύλληψης, στο οποίο σημειώνεται ότι καταζητεί την Ιωάννα Φωτίου, 43 ετών, από την Πάφο, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά αδικήματα παραβίασης του Νόμου περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δημοσίευσης ψευδών ειδήσεων και παρενόχλησης.

Συνολικά, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, εναντίον της έχουν εκδοθεί 13 ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης, για αδικήματα, τα οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, φέρονται να διαπράχθηκαν την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025, στην επαρχία Πάφου.