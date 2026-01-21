Δήμος Στροβόλου για Παπαχαραλάμπους: Καμία απώλεια χρημάτων, λήξαν το θέμα των οφειλών

Δεν προκύπτει οποιοδήποτε ζήτημα διασπάθισης ή κατάχρησης δημοσίου χρήματος από τον τέως Δήμαρχο Στροβόλου Αντρέα Παπαχαραλάμπους, ούτε απώλεια €200.000 από τα δημοτικά ταμεία, σύμφωνα με μελέτη των αρχείων του Δήμου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Στροβόλου, απαντώντας σε πρόσφατα δημοσιεύματα στον Τύπο σε σχέση με οφειλές συγκεκριμένης εταιρείας προς τον Δήμο και τους χειρισμούς που έγιναν από τον τέως Δήμαρχο Στροβόλου κ Ανδρέα Παπαχαραλάμπους, κατά το έτος 2020.

Ο Δήμος Στροβόλου επιθυμεί να διευκρινίσει τα ακόλουθα:

Οι οφειλές της συγκεκριμένης εταιρείας συνιστούν τόσο εξ αποφάσεως χρέος, δηλαδή χρέος το οποίο οφείλεται δυνάμει δικαστικών αποφάσεων όσο και αγωγές οι οποίες εκκρεμούν στο δικαστήριο και απασχολούσε τον Δήμο εδώ και πάρα πολλά χρόνια λόγω της ασυνέπειας της ως προς την τήρηση της υποχρέωσης της να συμμορφωθεί με αυτές.

Ακριβώς για τον λόγο αυτό ο Δήμος είχε προχωρήσει στην εγγραφή memo/εμπραγμάτων βαρών επί της ακίνητης ιδιοκτησίας της επιχείρησης ως και όφειλε προς διασφάλιση της ικανοποίησης του εξ αποφάσεως χρέους και διαφύλαξη όλων των νόμιμων συμφερόντων του.

Ο Δήμος, επισημαίνει ότι,σύμφωνα με το αρχείο του Δήμου τα γεγονότα την επίμαχη περίοδο έχουν ως ακολούθως:

1. Στις 27/12/2019, η επηρεαζόμενη εταιρεία απέστειλε επιστολή στον Δήμο με την οποία αιτείτο, ενόψει της μεταφοράς της δανειοδότησης που είχε από ένα πιστωτικό ίδρυμα σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, όπως ο Δήμος προχωρήσει σε απόσυρση 3 εμπράγματων βαρών επί της περιουσίας της στο Στρόβολο και την επανεγγραφή τους όταν θα ολοκληρωνόταν η μεταφορά δανειοδότησης της, στη νέα τράπεζα.

2. Σε συνέχεια της εν λόγω επιστολής και συγκεκριμένα στις 31/12/2019, στάλθηκε επιστολή από τον τότε Δήμαρχο προς το Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λευκωσίας σύμφωνα με την οποία ζητούσε την ακύρωση των 3 εμπράγματων βαρών και την επανεγγραφή τους όπως ήταν το αίτημα της υπό αναφορά εταιρείας. Φαίνεται από τα επίσημα έγγραφα του Κτηματολογίου ότι η ακύρωση αυτή έγινε την ίδια μέρα με την επιστολή του τέως Δημάρχου, δηλαδή στις 31/12/2019.

3. Στη συνέχεια, η εταιρεία με νέα επιστολή της προς τον Δήμο ημερομηνίας 15/1/2020, ανέφερε τον τρόπο αποπληρωμής ορισμένων από τις συσσωρευμένες οφειλές της οι οποίες άγγιζαν το 1.7 εκ. ευρώ και αφορούσαν εξ αποφάσεως χρέη και τρέχουσες οφειλές (σημερινό υπόλοιπο πέραν των 2 εκ. ευρώ). Στην εν λόγω επιστολή γίνεται αναφορά για επιστροφή πίσω στην εταιρεία μιας επιταγής, η οποία εκδόθηκε στο όνομα του Δήμου για το ποσό των €200.000. Η συγκεκριμένη επιταγή δεν κατατέθηκε ποτέ σε λογαριασμό του Δήμου και όπως διαφαίνεται επιστράφηκε στον εκδότη της.

Όπως αναφέρεται, με την ίδια πιο πάνω επιστολή της η εταιρεία, διαβίβασε στον Δήμο μια νέα επιταγή στο όνομα του Δήμου, με ημερομηνία έκδοσης 16/1/2020 για το ποσό των €200.000 έναντι των οφειλών της.

4. Διαφαίνεται ότι από την ημερομηνία άρσης των εμπράγματων βαρών που έγινε στις 31/12/2019 έως και την τελική επανεγγραφή τους στις 17/1/2020 δεν εξαργυρώθηκε από τον Δήμο καμιά επιταγή από την επιχείρηση είτε ποσού €200.000 είτε οποιουδήποτε άλλου ποσού. Τα εμπράγματα βάρη επανεγγράφησαν στις 17/1/2020 μετά από σχετική επιστολή του τέως Δημάρχου προς το Κτηματολόγιο ημερομηνίας 16/1/2020 και η εν λόγω επιταγή ύψους €200.000 εξαργυρώθηκε έξι μέρες μετά την επανεγγραφή των εμπράγματων βαρών, δηλαδή εξαργυρώθηκε στις 22/1/2020. Το ποσό αυτό φαίνεται να δόθηκε έναντι των συνολικών οφειλών της εταιρείας. Μεταξύ της περιόδου άρσης των 3 εμπραγμάτων βαρών και της επανεγγραφής τους, δεν υπήρχε οποιαδήποτε επιβάρυνση επί του ακινήτου.

5. Η εταιρεία, ταυτόχρονα με την παράδοση προς τον Δήμο της επιταγής των €200.000 ημερομηνίας 16/1/2020, παρέδωσε και έξι άλλες ισόποσες μεταχρονολογημένες επιταγές για το ποσό των €8.480 εκάστη, από τις οποίες η μια εξαργυρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2020 ενώ οι άλλες πέντε επιταγές, δεν κατατέθηκαν ποτέ στο τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου κα αφέθηκαν να λήξουν παρά το γεγονός ότι η εταιρεία στην επιστολή της ημερομηνίας 15/1/2020 δεσμεύτηκε ότι οι επιταγές αυτές θα εξαργυρώνονταν εντός του 2020. Αντί τούτου, κατά το έτος 2021 η εταιρεία διενήργησε διάφορες πληρωμές προς τον Δήμο έναντι των οφειλών της, οι οποίες περιλάμβαναν και τα ποσά των επιταγών αυτών.

6. Δεν προκύπτει ο χειρισμός του όλου ζητήματος να είχε κατά τον ουσιώδη χρόνο τεθεί σε οποιοδήποτε στάδιο ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης προκύπτει ότι ο Δήμος είχε λάβει σχετική νομική γνωμάτευση για το θέμα αυτό με ημερομηνία 31/12/2019. Με τη γνωμάτευση είχε εκφραστεί η θέση ότι δεν υφίστατο κανένας λόγος άρσης των εμπράγματων βαρών την δεδομένη στιγμή, από μέρους του Δήμου.

Να σημειωθεί δε, ότι αν και τα εμπράγματα βάρη ακυρώθηκαν και επανεγγράφηκαν μετά από περίοδο αρκετών ημερών, η σειρά προτεραιότητας δεν είχε μεταβληθεί, επομένως ο Δήμος παραμένει στην ίδια σειρά προτεραιότητας όπως ήταν και πριν την ακύρωση των εμπράγματων βαρών έναντι της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας.

7. Σύμφωνα με τη μελέτη που έγινε στα αρχεία του Δήμου, δεν υπάρχει θέμα διασπάθισης / κατάχρησης δημοσίου χρήματος από τον τέως Δήμαρχο Στροβόλου κ. Αντρέα Παπαχαραλάμπους, δεν ελλείπουν €200.000 από το ταμείο του Δήμου και δεν έχει τεθεί με οποιοδήποτε τρόπο είτε από τον νυν Δήμαρχο είτε από το νυν Δημοτικό Συμβούλιο τέτοιο ζήτημα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχος θεωρούν ότι η συνέχιση του δημόσιου διαλόγου που έχει προκύψει, δεν αποφέρει οτιδήποτε θετικό για τον Στρόβολο για αυτό και το θέμα θα πρέπει να θεωρηθεί λήξαν.

Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο παραμείνουν στοχοπροσηλωμένοι στο έργο τους ενεργώντας συλλογικά για την είσπραξη των οφειλόμενων από όλους όσους οφείλουν στα δημοτικά ταμεία και την εμπέδωση της χρηστής διοίκησης. Θα συνεχίσουν να εργάζονται με σοβαρότητα και χαμηλούς τόνους έτσι ώστε να διασφαλίσουν ότι ο Στρόβολος πορεύεται με διαφάνεια, με γνώμονα τη δικαιοσύνη και το δημόσιο συμφέρον.