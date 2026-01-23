Στον αέρα ο νέος νόμος για τις διαχειριστικές επιτροπές στις πολυκατοικίες

Οι βουλευτές-μέλη της Επιτροπής Εσωτερικών αποφάσισαν χθες να επιστρέψουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, για περαιτέρω διαβούλευση, το πολύκροτο νομοσχέδιο που ρυθμίζει τη σύσταση και τον έλεγχο των διαχειριστικών επιτροπών στις κοινόκτητες οικοδομές, δηλαδή, στις χιλιάδες πολυκατοικίες και στα συγκροτήματα κατοικιών που αυξάνονται διαρκώς. Αιτία αποτέλεσε η άρνηση των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) να αναλάβουν την ευθύνη που τους ανατίθεται μέσω του νομοσχεδίου για την εποπτεία δεκάδων χιλιάδων διαχειριστικών επιτροπών, ζητώντας πρώτα να υπολογιστεί το κόστος λειτουργίας της νέας υπηρεσίας και να διασφαλιστεί, σε μόνιμη βάση, η χρηματοδότησή της. Καταλυτικό ρόλο στη συγκεκριμένη εξέλιξη διαδραμάτισε η επιστολή που απέστειλε προχθές στη Βουλή ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, εκ μέρους των προέδρων των ΕΟΑ.

Οι επικρίσεις

«Ερήμην των ΕΟΑ αποφάσισε το Υπουργείο Εσωτερικών να τους αποδώσει σοβαρές αρμοδιότητες σε σχέση με τη διαχείριση και επιτήρηση των κοινόκτητων οικοδομών. Κατατέθηκε νομοσχέδιο εν αγνοία των ΕΟΑ, την ώρα που προσπαθούν να ορθοποδήσουν» κατήγγειλε χθες ο πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών και βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού. Αναφέροντας, παράλληλα, ότι «επειδή τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, σε καμία περίπτωση δεν θα δεχτώ τον εμπαιγμό του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής της οποίας προεδρεύω, γι' αυτό σήμερα (σ.σ. χθες) ενημέρωσα το υπουργείο ότι επιστρέφεται το νομοσχέδιο και έχουν πολύ περιορισμένο χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο, είτε θα τα βρουν με τους ΕΟΑ είτε θα βρουν άλλη λύση και να επανακαταθέσουν ένα λειτουργικό και εφαρμόσιμο νομοσχέδιο για τις κοινόκτητες οικοδομές».

Η επιστολή

Στην επιστολή του προς τη Βουλή, ο Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Όσον αφορά τη συνέχιση της συζήτησης για τη θέσπιση νομοθεσίας για τη διαχείριση των κοινόκτητων οικοδομών, σας ενημερώνουμε ότι χρειάζεται επιπρόσθετος χρόνος ώστε να μπορέσουν οι ΕΟΑ να τοποθετηθούν. Η χρηματοοικονομική μελέτη που ετοιμάστηκε από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας έχει σταλεί στους ΕΟΑ τον Δεκέμβριο του 2025. Εκκρεμεί η ανάλυση των στοιχείων και η κατάσταση εσόδων - εξόδων της νέας υπηρεσίας και ακολούθως διαβούλευση μεταξύ των ΕΟΑ και διαβούλευση στη συνέχεια με το αρμόδιο υπουργείο. (...) Οι ΕΟΑ καλούνται να λειτουργήσουν και να παρέχουν αυτή την τόσο σημαντική υπηρεσία χωρίς μόνιμη λύση για ανταποδοτικά τέλη/έσοδα. Το αναφέρουμε αυτό για να αντιληφθούμε όλοι ότι, επιβάλλεται πριν την όποια απόφαση των ΕΟΑ να έχει υπολογιστεί το κόστος παροχής της υπηρεσίας και πιο σημαντικό να έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή της».

Απορρίπτει το ΥΠΕΣ

Με χθεσινή ανακοίνωσή του το ΥΠΕΣ απέρριψε τις επικρίσεις που ασκήθηκαν απο πλευράς του κ. Δαμιανού. Αναφέροντας, ανάμεσα σε άλλα, τα ακόλουθα:

Το νομοσχέδιο ετοιμάστηκε το 2023, πριν από τη σύσταση των ΕΟΑ και τη μεταφορά σε αυτούς της αρμοδιότητας αδειοδότησης. Ακολούθως συζητήθηκε παρουσία εκπροσώπων των ΕΟΑ, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τις πρόνοιες του κειμένου.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ετοίμασε μελέτη που καλύπτει όλες τις παραμέτρους λειτουργίας του προτεινόμενου πλαισίου, απαντώντας στους προβληματισμούς των ΕΟΑ. Με βάση τη συγκεκριμένη μελέτη, το επιπρόσθετο προσωπικό που θα απαιτηθεί δεν θα υπερβαίνει τα 30 άτομα παγκύπρια, ενώ το κόστος μισθοδοσίας τους υπερκαλύπτεται μέσω των προτεινόμενων τελών.

Η μελέτη στάλθηκε στους ΕΟΑ στις 5/11/2025, χωρίς να υποβληθούν οποιαδήποτε περαιτέρω σχόλια από πλευράς τους κατά τους 2,5 μήνες που μεσολάβησαν έως τη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εσωτερικών. Είναι λοιπόν προφανές ότι η κυβέρνηση, σε όλο αυτό το διάστημα, κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την υποβολή ενός λειτουργικού και εφαρμόσιμου νομοσχεδίου.

Αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό κοινωνικό ζήτημα, θα προχωρήσουμε άμεσα στη σύγκληση νέας συνεδρίασης με τους ΕΟΑ για περαιτέρω διαβούλευση και στη συνέχεια στην εκ νέου κατάθεση του νομοσχεδίου ενώπιον της Βουλής, με στόχο την ταχύτερη δυνατή ψήφισή του.

Γιατί απαιτείται νομοθεσία

Η θέσπιση νομοθεσίας για τη διαχείριση των κοινόκτητων οικοδομών κρίνεται επιβεβλημένη και κατεπείγουσα, καθώς έχουν συσσωρευτεί σοβαρά προβλήματα που ταλαιπωρούν χιλιάδες συμπολίτες μας για χρόνια, χωρίς να υφίσταται αποτελεσματικός μηχανισμός επίλυσής τους. Ενδεικτικά αναφέρονται η απουσία διαχειριστικών επιτροπών σε εκατοντάδες πολυκατοικίες, οι αυθαιρεσίες που παρατηρούνται τόσο από υφιστάμενες διαχειριστικές επιτροπές όσο και από ιδιωτικές εταιρείες που αναλαμβάνουν τον συγκεκριμένο ρόλο, η μη καταβολή κοινοχρήστων, η έλλειψη ασφαλιστικής κάλυψης, η μερική ή ακόμη και ολική καταστροφή οικοδομών λόγω της άρνησης ιδιοκτητών να καταβάλουν το μερίδιο που τους αναλογεί κ.ά.

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, πολλές πολυκατοικίες και συγκροτήματα κατοικιών παρουσιάζουν εικόνα εγκατάλειψης και παραμέλησης.