Οδηγοί Προσοχή! Κατολισθήσεις πετρών σε δρόμους στα ορεινά - Τι αναφέρει η Αστυνομία

Κατολισθήσεις πετρών και όγκων χώματος σημειώθηκαν στους ακόλουθους δρόμους, με τους οδηγούς να καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Καρβουνά – Τροόδους

Κακοπετριάς – Pinewood

Κύκκου – Τσακκίστρας – Κάμπου

Γερακιών – Κύκκου

Στις κυριότερες οδικές αρτηρίες δεν παρουσιάζεται οποιοδήποτε ιδιαίτερο πρόβλημα.

Σε διάφορες περιοχές η διεξαγωγή εργασιών στο οδικό δίκτυο, πιθανόν να επηρεάζει την κυκλοφορία.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή σε όσους θα διακινούνται στο οδικό δίκτυο, που καλούνται να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας, για αποφυγή οδικών συγκρούσεων.

