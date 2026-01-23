Σκούπα της Αστυνομίας σε κουρεία της Λεμεσού: Συλλήψεις, καταγγελίες και πρόστιμα χιλιάδων ευρώ

Συντονισμένη επιχείρηση της ΑΔΕ Λεμεσού σε κουρεία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, από την οποία προέκυψε αριθμός καταγγελιών καθώς και συλλήψεων αλλοδαπών προσώπων.

Σύμφωνα με την ΑΔΕ Λεμεσού, η εκστρατεία πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ωρών 16:00 με 22:00, από μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού, σε συνεργασία με την ΥΑΜ Μόρφου και Πάφου, λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και του Τμήματος Φορολογίας, σε κουρεία και υποστατικά που διαχειρίζονται αλλοδαποί και στο πλαίσιο εφαρμογής της νομοθεσίας του περί βοηθών καταστημάτων νόμου.

Κατά την εκστρατεία, διενεργήθηκαν 15 έλεγχοι κουρείων στις οδού Ανεξαρτησίας, Γλάδστωνος, Φραγκλίνου Ρούσβελτ, Μισιαούλη και Καβάζογλου, Ομονοίας, Χριστόδουλου Χατζηπαύλου, Γεωργίου του Α’ και Αποστόλου Βαρνάβα.

Όπως διαπιστώθηκε, τα 11 κουρεία ήταν κλειστά ενώ στα άλλα τέσσερα προέκυψαν καταγγελίες για λειτουργία χωρίς άδεια από την αρμόδια Αρχή, κατά παράβαση των ωρών λειτουργίας τους. Καταγγέλθηκε, επίσης, ένα εστιατόριο για λειτουργία χωρίς άδεια.

Στο πλαίσιο των ελέγχων συνελήφθηκαν τρεις αλλοδαποί για το αδίκημα της παράνομης παραμονής στο έδαφος της Δημοκρατίας καθώς και τρεις αλλοδαποί για αυτόφωρα αδικήματα, όταν προέκυψαν αδικήματα για παράνομη εργοδότηση.

Επιπρόσθετα, καταγγέλθηκαν άλλοι οκτώ αλλοδαποί, σε τέσσερα υποστατικά, για αδήλωτη εργασία και τους επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ποσού 26,800 ευρώ, ενώ λειτουργός του Τμήματος Φορολογίας κατήγγειλε δυο υποστατικά για μη έκδοση αποδείξεων και μη χρήση μηχανής ηλεκτρονικών πληρωμών.

Ελέγχθηκαν, παράλληλα, άλλοι 50 αλλοδαποί στα υποστατικά αυτά, χωρίς να προκύψει οτιδήποτε.

Η ΑΔΕ Λεμεσού σημειώνει ότι οι σχετικοί έλεγχοι θα εντατικοποιηθούν το επόμενο διάστημα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ