Έρευνα για κατάχρηση του Ταμείου του Κοινοτικού Συμβουλίου και της Σχολικής Εφορείας Καλού Χωριού Ορεινής

Με αφορμή καταγγελίες που τέθηκαν ενώπιον της βουλεύτριας Αλεξάνδρας Ατταλίδου σχετικά με το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλού Χωριού Ορεινής (Λευκωσία), ότι απαιτεί από τους κατοίκους του χρηματικές οφειλές οι οποίες δεν τεκμηριώνονται από νόμιμα δικαιολογητικά, επίσημα παραστατικά ή επαρκή λογιστική τεκμηρίωση, αποκαλύφθηκε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ποινική έρευνα για κατάχρηση τόσο από το ταμείο του Κοινοτικού Συμβουλίου όσο και από τη Σχολική Εφορεία.

Ειδικότερα, στην απαντητική του επιστολή προς τη Βουλή, ημερομηνίας 10/3/2026, ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

*Κατόπιν εξασφάλισης σχετικής πληροφόρησης από το Γραφείο του Επάρχου Λευκωσίας, αναφέρεται ότι με επιστολή του, ημερ. 19.6.2024, και έπειτα από σχετική πληροφόρηση από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, ζητήθηκε από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλού Χωριού Ορεινής η άμεση υποβολή στο Γραφείο του Γενικού Ελεγκτή των οικονομικών καταστάσεών του για τα έτη 2021 και 2023· σε διαφορετική περίπτωση, ο τελευταίος θα προέβαινε σε καταγγελία στην Αστυνομία.

*Κατόπιν των πιο πάνω υποδείξεων, το Κοινοτικό Συμβούλιο συμμορφώθηκε και απέστειλε τις αναφερόμενες καταστάσεις, ο έλεγχος των οποίων εκκρεμεί στο Γραφείο του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας. Σημειώνεται ότι οι τελευταίες οικονομικές καταστάσεις που κοινοποιήθηκαν στο Γραφείο του Επάρχου Λευκωσίας από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλού Χωριού Ορεινής αφορούν το οικονομικό έτος που έληξε στις 31.12.2020.

Ακολούθως, στις 16.11.2024, υποβλήθηκε από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλού Χωριού Ορεινής, μέσω του Γραφείου του Επάρχου Λευκωσίας, καταγγελία στην Αστυνομία για κατάχρηση του Ταμείου του Κοινοτικού Συμβουλίου και της Σχολικής Εφορείας. Η καταγγελία βρίσκεται ακόμα υπό εξέταση.

*Ένεκα και της υποβληθείσας καταγγελίας, το Κοινοτικό Συμβούλιο έκρινε ορθό να επανελέγξει και να υποβάλει εκ νέου τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2023, μαζί με αυτές του 2024, στον Γενικό Ελεγκτή στο προσεχές διάστημα.

*Αναφορικά με τις επιβαλλόμενες από το Κοινοτικό Συμβούλιο φορολογίες/τέλη, σημειώνεται ότι, κάθε έτος το Κοινοτικό Συμβούλιο αφού καθορίσει τα κριτήρια φορολόγησης, αποστέλλει στο Γραφείο του Επάρχου Λευκωσίας το σχετικό πρακτικό συνεδρίας του για έλεγχο νομιμότητας. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι οι επιβαλλόμενες αυξήσεις είναι θέμα οικονομικής πολιτικής του Κοινοτικού Συμβουλίου και δεν υπόκεινται σε έγκριση από το Γραφείο του Επάρχου, νοουμένου ότι δεν ξεπερνούν την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία οροφή και παραμένουν εντός του πλαισίου της κείμενης νομοθεσίας (Ν.86(Ι)/1999 και Κ.Δ.Π. 294/2002).

*Το Γραφείο του Επάρχου Λευκωσίας εξετάζει όλες τις εμπρόθεσμα υποβαλλόμενες ενστάσεις επί των φορολογιών/τελών και, εκεί όπου διαπιστώνεται λάθος ή παράλειψη, προβαίνει σε αναθεώρηση ή/και διαγραφή, ανάλογα με την περίπτωση, του καταβλητέου ποσού, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα καθορισμένα από το Κοινοτικό Συμβούλιο κριτήρια, καθώς και τις σχετικές διατάξεις του περί Κοινοτήτων Νόμου.

*Σημειώνεται ότι, ειδικά για το Καλό Χωριό Ορεινής, για το έτος 2025 υποβλήθηκε πολύ μεγάλος αριθμός ενστάσεων στο Γραφείο του Επάρχου Λευκωσίας, οι οποίες έτυχαν της δέουσας αξιολόγησης και, εκεί όπου κρίθηκαν δικαιολογημένες, αναθεωρήθηκε η επιβληθείσα φορολογία.