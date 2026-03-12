Στο Δημαρχείο Λάρνακας ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης - Συνάντηση με Βύρα για λιμάνι, μαρίνα και έργα ανάπτυξης

Θέματα που αφορούν την ανάπτυξη της πόλης, συζήτησαν σήμερα κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν στο Δημαρχείο, ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας και ο επικεφαλής του πολιτικού κινήματος Άλμα, τέως Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, Δρ. Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Σε ανακοίνωση του Δήμου αναφέρεται ότι κατά τη συνάντηση, «συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την ανάπτυξη της πόλης, με έμφαση στις εξελίξεις γύρω από το Λιμάνι και τη Μαρίνα Λάρνακας, καθώς και την ανάπλαση του Παττίχειου Πάρκου».

Ο Δρ. Μιχαηλίδης «εξέφρασε την ικανοποίηση του για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και για τη μεταμόρφωση της πόλης τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, αναφέρθηκε θετικά και στην αυξητική πορεία του τουρισμού στην πόλη».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Λάρνακας «αναφέρθηκε στα σημαντικά έργα που έχουν ολοκληρωθεί τα τελευταία χρόνια, τα οποία ξεπερνούν τα δέκα μεγάλα έργα, αναδεικνύοντας τη δέσμευση του Δήμου για μια σύγχρονη και βιώσιμη Λάρνακα, φιλική προς κατοίκους και επισκέπτες».

Σημειώνεται ότι κατά την επίσκεψη «τον Δρ. Μιχαηλίδη συνόδευαν οι υποψήφιοι βουλευτές Λάρνακας του κινήματος καθώς και η επαρχιακή υπεύθυνη».

