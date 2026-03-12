Με πτώση άνοιξε η Γουόλ Στριτ - Το πετρέλαιο Μπρεντ ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Στο Δημαρχείο Λάρνακας ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης - Συνάντηση με Βύρα για λιμάνι, μαρίνα και έργα ανάπτυξης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στο επίκεντρο της συνάντησης οι εξελίξεις για το λιμάνι και τη μαρίνα Λάρνακας, καθώς και η ανάπλαση του Παττίχειου Πάρκου.

Θέματα που αφορούν την ανάπτυξη της πόλης, συζήτησαν σήμερα κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν στο Δημαρχείο, ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας και ο επικεφαλής του πολιτικού κινήματος Άλμα, τέως Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, Δρ. Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Σε ανακοίνωση του Δήμου αναφέρεται ότι κατά τη συνάντηση, «συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την ανάπτυξη της πόλης, με έμφαση στις εξελίξεις γύρω από το Λιμάνι και τη Μαρίνα Λάρνακας, καθώς και την ανάπλαση του Παττίχειου Πάρκου».

Ο Δρ. Μιχαηλίδης «εξέφρασε την ικανοποίηση του για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και για τη μεταμόρφωση της πόλης τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, αναφέρθηκε θετικά και στην αυξητική πορεία του τουρισμού στην πόλη».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Λάρνακας «αναφέρθηκε στα σημαντικά έργα που έχουν ολοκληρωθεί τα τελευταία χρόνια, τα οποία ξεπερνούν τα δέκα μεγάλα έργα, αναδεικνύοντας τη δέσμευση του Δήμου για μια σύγχρονη και βιώσιμη Λάρνακα, φιλική προς κατοίκους και επισκέπτες».

Σημειώνεται ότι κατά την επίσκεψη «τον Δρ. Μιχαηλίδη συνόδευαν οι υποψήφιοι βουλευτές Λάρνακας του κινήματος καθώς και η επαρχιακή υπεύθυνη».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣΑΛΜΑΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣΑΝΔΡΕΑΣ ΒΥΡΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα