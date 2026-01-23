Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στα ύψη οι τιμές του κρέατος στα κατεχόμενα - Εισαγωγές με κανόνες ζητούν οι ιδιοκτήτες εστιατορίων

Οι τιμές του κρέατος έχουν φτάσει σε μη βιώσιμο σημείο αναφέρει ο σύνδεσμος ιδιοκτητών εστιατορίων (RES-BİR) στα κατεχόμενα και ζητεί να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση οι εισαγωγές κρέατος σφαγείου.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, σε ανακοίνωση ο σύνδεσμος εξέφρασε αντίθεση με το να γίνουν οι εισαγωγές με ένα ανεξέλεγκτο σύστημα που συνθλίβει τους παραγωγούς και πρότεινε τη δημιουργία μιας «διαφανούς πλατφόρμας εισαγωγών, ενός ταμείου προστασίας των παραγωγών και ενός συστήματος εγγύησης αγοράς για το εγχώριο κρέας».

Αναφέρεται ότι όλοι θα πρέπει να μπορούν να δουν ποιος εισάγει το κρέας σφαγείου, από ποια χώρα, σε ποιά ποσότητα και σε ποιά τιμή θα πωληθεί στην αγορά.

Ο σύνδεσμος προσθέτει ότι η πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί για τις εισαγωγές θα πρέπει να περιλαμβάνει εκπροσώπους από παραγωγούς, κρεοπωλεία, εστιατόρια, κτηνιατρικές μονάδες και μονάδες επιθεώρησης.

Προτείνει όπως από την τιμή κάθε κιλό νωπού κρέατος σφαγείου που εισάγεται λαμβάνεται ένα μερίδιο που θα επιστρέφεται στον παραγωγό ως στήριξη. Το ταμείο που θα δημιουργηθεί, θα χρησιμοποιηθεί για την ελάφρυνση του κόστους των ζωοτροφών, την πρόληψη απωλειών μοσχαριών και ζώων αναπαραγωγής, τη διατήρηση των μικρών και μεσαίων κτηνοτρόφων και την υποστήριξη της υγείας των ζώων και της εγγεγραμμένης παραγωγής.

Σημειώνεται ότι θα πρέπει να καθοριστεί μια τιμή αναφοράς για τα κρέατα σφαγείου για τους εγχώριους παραγωγούς και, εάν η τιμή αγοράς πέσει κάτω από αυτό το επίπεδο, το ψευδοκράτος ή οι εξουσιοδοτημένοι «φορείς» θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση αγοράς.

ΚΥΠΕ

