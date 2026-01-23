Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Τεχνική βλάβη προκάλεσε διακοπές ρεύματος στη Λευκωσία - Έκκληση για περιορισμό κατανάλωσης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι περιοχές που έχουν επηρεαστεί είναι η Έγκωμη, ο Άγιος Δομέτιος, ο Αρχάγγελος, η Ακρόπολη, μέρος του Στροβόλου και η Λακατάμεια.

Διακοπές ρεύματος επηρέασαν την Παρασκευή περιοχές Λευκωσίας, λόγω τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε στο σύστημα διανομής της ΑΗΚ, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η παροχή έχει αποκατασταθεί στις περιοχές αυτές από εναλλακτικές τροφοδοτήσεις, όμως η ΑΗΚ, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και αυξημένης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, καλεί τους κατοίκους των περιοχών αυτών να περιορίσουν την κατανάλωση ενέργειας στα απολύτως απαραίτητα και να χρησιμοποιούν την ενέργεια με φειδώ από τις αμέσως επόμενες ώρες μέχρι και τα μεσάνυχτα απόψε.

Τα συνεργεία της ΑΗΚ εργάζονται πυρετωδώς και καταβάλουν προσπάθειες για την όσο δυνατό πλήρη αποκατάσταση της παροχής και επιδιόρθωση της βλάβης, προστίθεται.

Οι περιοχές που έχουν επηρεαστεί είναι η Έγκωμη, ο Άγιος Δομέτιος, ο Αρχάγγελος, η Ακρόπολη, μέρος του Στροβόλου και η Λακατάμεια. 

Σημειώνεται ότι η βλάβη στην Λεωφόρο Τσερίου είναι ανεξάρτητη βλάβη, καθώς εργολάβος απέκοψε καλώδιο της ΑΗΚ.

ΚΥΠΕ 

Tags

ΚΥΠΡΟΣΑΗΚ - ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα