Ενστάσεις των ΕΟΑ για το νομοσχέδιο κοινόκτητων οικοδομών - Ζητούν θεσμικό διάλογο

Οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) δεν είχαν ουσιαστική και έγκαιρη εμπλοκή στη διαμόρφωση του νομοσχεδίου που αφορά τις κοινόκτητες οικοδομές, αναφέρεται σε τοποθέτηση όλων των ΕΟΑ για το θέμα, ενώ σημειώνεται πως η ανάθεση πρόσθετων ευθυνών χωρίς προηγούμενο διάλογο, σαφές πλαίσιο και εξασφαλισμένους πόρους ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την εφαρμοσιμότητα της νομοθεσίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, στην τοποθέτηση τους οι ΕΟΑ αναφέρουν ότι αναγνωρίζουν τη σοβαρότητα και τον κοινωνικό χαρακτήρα του ζητήματος των κοινόκτητων οικοδομών και την ανάγκη για ένα σύγχρονο και λειτουργικό νομοθετικό πλαίσιο που να δίνει ουσιαστικές λύσεις στους πολίτες.

«Οι ΕΟΑ δεν είχαν ουσιαστική και έγκαιρη εμπλοκή στη διαμόρφωση του νομοσχεδίου, παρότι σε αυτό αποδίδονται σημαντικές νέες αρμοδιότητες με αυξημένες διοικητικές, τεχνικές και οικονομικές απαιτήσεις. Η ανάθεση πρόσθετων ευθυνών χωρίς προηγούμενο διάλογο, σαφές πλαίσιο και εξασφαλισμένους πόρους ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την εφαρμοσιμότητα της νομοθεσίας και ενδέχεται να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα καλείται να επιλύσει», σημειώνουν.

Υπενθυμίζουν ότι και στο παρελθόν κλήθηκαν να αναλάβουν αρμοδιότητες και ευθύνες χωρίς ολοκληρωμένη προετοιμασία, όπως για παράδειγμα οι χιλιάδες εκκρεμούσες αιτήσεις, το λογισμικό σύστημα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ και οι επικίνδυνες οικοδομές για τις οποίες ακόμα δεν υπάρχει μόνιμη χρηματοδότηση.

«Χαιρετίζουμε την μελέτη του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ) και επαναβεβαιώνουμε τη βούλησή μας για ουσιαστικό θεσμικό διάλογο, με στόχο ένα ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο και κοινά αποδεκτό νομοσχέδιο προς όφελος των πολιτών. Η αναφορά σε δυόμιση (2 ½) μήνες στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, θεωρούμε ότι υποτιμά τον όγκο εργασίας που απαιτείται. Αυτοί οι δυόμιση μήνες που μεσολάβησαν, ήταν η περίοδος προετοιμασίας των ΕΟΑ για τους Προϋπολογισμούς του 2026 οι οποίοι όπως και οι Κανονισμοί Λειτουργίας των ΕΟΑ ακόμη δεν έχουν εγκριθεί», προσθέτουν οι ΕΟΑ, στην τοποθέτηση τους.

Αναφέρουν, επίσης, ότι η δήλωση στην ανακοίνωση του Υπουργείου ότι δεν υποβλήθηκαν σχόλια από τους ΕΟΑ δεν ευσταθεί «και παραπλανεί αφού κατά την τελευταία μεταξύ μας συνάντηση για το συγκεκριμένο θέμα, η οποία διευκρινίζουμε ήταν άκρως εποικοδομητική και σε φιλικότατο κλίμα, ζητήσαμε χρόνο για να προβούμε στη δική μας μελέτη και αξιολόγηση των στοιχείων και εκτιμήσεων του ΤΚΧ».

Ενδεικτικά, οι ΕΟΑ επισημαίνουν ότι το 40% των αναπτύξεων είναι μη εγγεγραμμένες, κάτι που προκαλεί τεράστια αβεβαιότητα και ότι είχαν ζητήσει να ετοιμαστεί ειδικό λογισμικό για την συγκεκριμένη υπηρεσία συνδεδεμένο με τον ΙΠΠΟΔΑΜΟ, πριν την έναρξη της λειτουργίας της.

Σημειώνουν ότι στην μελέτη του ΤΚΧ ο υπολογισμός των εργατοωρών για στελέχωση της Υπηρεσίας έγινε με δεδομένη την ύπαρξη λογισμικού και την εκπαίδευση του προσωπικού σε αυτό.

Αναφέρουν, ακόμη, ότι είχαν ζητήσει να διασφαλίζεται ότι τα τέλη που θα προκύψουν θα καλύπτουν τις αναγκαίες δαπάνες, διαφορετικά αυτά να αυξηθούν και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό η επιπρόσθετη δαπάνη να καλύπτεται από το Κράτος.

Σημειώνουν ότι είχε τεθεί εισήγηση προς το Υπουργείο, εφόσον αναγνωρίζεται από όλους η σημαντικότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας, αυτή να λειτουργήσει αρχικά στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και μετά από περίοδο ενός έτους να εξεταστεί η μεταφορά της στους ΕΟΑ.

Οι ΕΟΑ αναφέρουν, τέλος, ότι παραμένουν στη διάθεση της Πολιτείας για συνεργασία, με αίσθημα ευθύνης και σεβασμό στον ρόλο κάθε θεσμού.

ΚΥΠΕ