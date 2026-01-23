ΗΠΑ, Κίεβο και Μόσχα διαβουλεύονται στο Άμπου Ντάμπι για την ειρήνη στην Ουκρανία: Πόσο κοντά είμαστε στον λευκό καπνό

Οι συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσίας, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, ξεκίνησαν στο Άμπου Ντάμπι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Yπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

«Οι συνομιλίες ξεκίνησαν σήμερα στο Άμπου Ντάμπι και έχουν προγραμματιστεί να συνεχιστούν για δύο ημέρες, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την προώθηση του διαλόγου και την εξεύρεση πολιτικών λύσεων στην κρίση», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στους 165.661 νεκρούς, οι ρωσικές απώλειες στον πόλεμο της Ουκρανίας (σύμφωνα με το BBC)

Εξάλλου, το BBC σε συνεργασία με τον ρωσικό ιστότοπο ερευνητικής δημοσιογραφίας mediazona και ομάδα εθελοντών έχει ταυτοποιήσει με στοιχεία από ανοιχτές πηγές τον θάνατο 165.661 στρατιωτικών που έχουν σκοτωθεί μέχρι σήμερα στην πλήρους κλίμακας ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Εξ αυτών 465 είναι οι νεκροί που ανήκουν σε μικρούς υπό εξαφάνιση λαούς στη Ρωσία, και οι απώλειες αυτών των μικρών λαών υπερβαίνουν αναλογικά τις απώλειες όλων των υπολοίπων εθνοτήτων που διαβιούν στη Ρωσία. Από τις αρχές Ιανουαρίου έχουν δημοσιευθεί οι νεκρολογίες τουλάχιστον 3.605 Ρώσων στρατιωτικών.

Ο αριθμός αυτός είναι περίπου ίδιος με τον αριθμό των νεκρών του Ιανουαρίου του 2024. Αυτό δείχνει ενδεχομένως, επισημαίνει η ρωσική υπηρεσία του BBC, ότι η ένταση των εχθροπραξιών δεν μειώνεται, παρά τις διπλωματικές προσπάθειες που καταβάλλονται για τον τερματισμό τους.

Νέα στοιχεία για νεκρούς στρατιωτικούς καταφθάνουν καθημερινά, γράφει το BBC, επισημαίνοντας ότι για να υπάρξει λεπτομερής ανάλυση της δυναμικής των απωλειών το 2025 θα χρειασθούν μερικοί μήνες εργασίας.

Πόσο κοντά είναι η συμφωνία, βασικό εμπόδιο το εδαφικό

Το βασικό εμπόδιο παραμένει το εδαφικό. Η Ρωσία συνεχίζει να απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει το περίπου 20% της περιοχής του Ντονέτσκ που δεν έχει ακόμη καταλάβει στρατιωτικά, αίτημα το οποίο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει απορρίψει κατηγορηματικά. Το Ντονέτσκ αποτελεί μία από τις δύο ανατολικές περιοχές που συγκροτούν το Ντονμπάς, με τις ρωσικές δυνάμεις να ελέγχουν ήδη σχεδόν ολόκληρη τη δεύτερη περιοχή, το Λουχάνσκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε δηλώσει πέρυσι στον Ντόναλντ Τραμπ ότι θα ήταν διατεθειμένος να αποσύρει ρωσικά στρατεύματα από άλλες κατεχόμενες ουκρανικές περιοχές, εφόσον του αναγνωριστεί ο πλήρης έλεγχος των περιοχών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ. Μετά την τελευταία συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Ουκρανός ηγέτης ανέφερε ότι το καθεστώς των εδαφών της ανατολικής Ουκρανίας που τελούν υπό ρωσική κατοχή παραμένει άλυτο, προσθέτοντας ωστόσο ότι οι ειρηνευτικές προτάσεις είναι «σχεδόν έτοιμες».

Την ίδια γραμμή υιοθέτησε και ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, δηλώνοντας ότι ο Πούτιν επανέλαβε στους Αμερικανούς απεσταλμένους πως «δεν μπορεί να αναμένεται μακροπρόθεσμη διευθέτηση χωρίς την επίλυση του εδαφικού ζητήματος».

Παράλληλα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι αναμένει από τον Ντόναλντ Τραμπ να οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα για την υπογραφή συμφωνίας που θα αφορά τις αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας προς το Κίεβο. Όπως είπε, το σχετικό έγγραφο έχει ολοκληρωθεί, αλλά δεν έχει ακόμη υπογραφεί ούτε δημοσιοποιηθεί. Η Ουκρανία ζητά ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας από τους συμμάχους της, προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενη νέα ρωσική επίθεση στο μέλλον.

Στο προσχέδιο ειρηνευτικού σχεδίου 28 σημείων που έχει καταρτίσει ο Ντόναλντ Τραμπ προβλέπεται ότι η Ουκρανία θα λάβει «ισχυρές» εγγυήσεις ασφαλείας. Ήδη, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία έχουν δεσμευθεί να στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις σε «στρατιωτικούς κόμβους» στην Ουκρανία, σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός, στο πλαίσιο της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων».

Στις συνομιλίες του Άμπου Ντάμπι συμμετέχουν αποκλειστικά αντιπροσωπείες και όχι πολιτικοί ηγέτες. Η Ουκρανία εκπροσωπείται από τον επικεφαλής διαπραγματευτή Ρουστέμ Ουμέροφ και τον επικεφαλής του προεδρικού γραφείου Κίριλο Μπουντάνοφ, ενώ η Ρωσία έχει ανακοινώσει ότι επικεφαλής της αποστολής της (αποτελείται μόνο από στρατιωτικά στελέχη) είναι ο ναύαρχος Ιγκόρ Κοστγιούκοφ. Παράλληλα, ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, αναμένεται να έχει ξεχωριστές συνομιλίες για οικονομικά ζητήματα με τον Στιβ Γουίτκοφ.

Οι προηγούμενες συναντήσεις

Αναλυτές υπενθυμίζουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται παρόμοια πρωτοβουλία. Τον περασμένο Νοέμβριο, στρατιωτικοί αξιωματούχοι και από τις τρεις πλευρές είχαν βρεθεί στο Άμπου Ντάμπι, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές αν συμμετείχαν όλοι στην ίδια αίθουσα. Αντίστοιχα, τον Μάιο της περασμένης χρονιάς πραγματοποιήθηκε συνάντηση Ουκρανών και Ρώσων αξιωματούχων στην Τουρκία, η οποία, παρά τις αρχικές προσδοκίες, διήρκεσε μόλις δύο ώρες χωρίς απτό αποτέλεσμα.

Ακόμη, τον Αύγουστο, η ιστορική συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα είχε φέρει στο τραπέζι το ενδεχόμενο παραχώρησης ουκρανικών εδαφών έναντι του τερματισμού των εχθροπραξιών, χωρίς όμως να καταλήξει σε συγκεκριμένες συμφωνίες.

«Σημαντική στιγμή», ωστόσο απαιτείται συγκράτηση των προσδοκιών

Όπως επισημαίνει το Sky News, οι τρέχουσες συνομιλίες αποτελούν «σημαντική στιγμή», ωστόσο απαιτείται συγκράτηση, καθώς όλες οι πλευρές που συμμετέχουν στις συζητήσεις, έχουν βρεθεί ξανά στο παρελθόν σε αντίστοιχες θέσεις. Σύμφωνα με την ίδια, η ταχύτητα με την οποία συμφωνήθηκε η διεξαγωγή των επαφών στο Άμπου Ντάμπι ενδέχεται να υποδηλώνει ότι και οι τρεις πλευρές έχουν τουλάχιστον εξετάσει έναν πιθανό συμβιβασμό που θα μπορούσαν να αποδεχθούν.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη συμμετοχή του Κίριλο Μπουντάνοφ, ο οποίος διορίστηκε επικεφαλής του προεδρικού γραφείου στις αρχές Ιανουαρίου. Σύμφωνα με αμερικανική πηγή που επικαλείται το Sky News, πρόκειται για τον μοναδικό στενό συνεργάτη του Ζελένσκι που η Ουάσινγκτον «λαμβάνει πραγματικά σοβαρά υπόψη», γεγονός που καθιστά την παρουσία του στις συνομιλίες «ιδιαίτερα σημαντική».

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ, Protothema.gr