Μικρά εβδομαδιαία κέρδη 0,4% στο ΧΑΚ

Με μικρά εβδομαδιαία κέρδη της τάξης του 0,4% έκλεισε την τρίτη εβδομάδα Ιανουαρίου το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), παρά την αναστάτωση που προκάλεσαν στα διεθνή χρηματιστήρια οι νέες απειλές του Προέδρου των ΗΠΑ για επιβολή δασμών 10% σε ευρωπαϊκά κράτη. Ο Γενικός Δείκτης την Παρασκευή σημείωσε αμελητέα άνοδο σε ποσοστό 0,04 % και έκλεισε στις 291,66 μονάδες.

Ο δείκτης FTSE/CySE 20 σημείωσε άνοδο 0,63%, κλείνοντας στις 174,22 μονάδες, ενώ ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών εκτινάχθηκε σε €916.276 λόγω του ισχυρού αγοραστικού ενδιαφέροντος για τη μετοχή της Τράπεζας Κύπρου που άγγιξε τις €819.000.

Από τους επιμέρους δείκτες, κέρδη κατέγραψε ο δείκτης της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 0,16% και των Επενδυτικών 0,32%. Αντίθετα, πτώση παρουσίασε ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς κατά 0,32% και ο δείκτης των Ξενοδοχείων κατά 0,24%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου, με συναλλαγές €819.850 (άνοδος 0,46% – τιμή κλεισίματος €8,68). Ακολούθησαν η Δήμητρα Επενδυτική με €27.762 (άνοδος 0,32% – τιμή κλεισίματος €1,55), η Eurobank Κύπρου με €20.597 (άνοδος 0,05% – τιμή κλεισίματος €4,02), η Louis Hotels με €15.338 (Χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €0,139) και η Logicom με €8.906 (πτώση 0,55% – τιμή κλεισίματος €3,60).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 5 κινήθηκαν ανοδικά, 7 καθοδικά και 5 παρέμειναν αμετάβλητες, με τον αριθμό των συναλλαγών να φθάνει τις 213.

Εξάλλου, η Eurobank ανακοίνωσε, μέσω ΧΑΚ, ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς την τιμολόγηση ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2) σταθερού επανακαθοριζόμενου επιτοκίου ύψους €400 εκατ. («Ομόλογα Μειωμένης Εξασφάλισης της Eurobank» ή «Ομόλογα»).

Αναφέρει ότι τα ομόλογα έχουν ημερομηνία λήξης στις 29 Απριλίου 2037, με δυνατότητα ανάκλησης από τις 29 Ιανουαρίου 2032 ως και τις 29 Απριλίου 2032 (11.25ΝC6.25), και ετήσιο τοκομερίδιο 4,125% και προσθέτει ότι ο διακανονισμός της έκδοσης θα λάβει χώρα στις 29 Ιανουαρίου 2026 και τα ομόλογα θα εισαχθούν στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Σύμφωνα με την Eurobank, η συναλλαγή έγινε δεκτή με εξαιρετικό ενδιαφέρον από τους επενδυτές κάτι το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να ανέλθει στα €3.8 δισεκατομμύρια ευρώ, με υπερκάλυψη 9.5 φορές, παρέχοντας την δυνατότητα στην Eurobank να αντλήσει €400 εκατομμύρια ευρώ μειώνοντας το πιστωτικό περιθώριο του ομολόγου σε 160μ.β. από 200μ.β. που ήταν η αρχική ενδεικτική προσφορά.

Προσθέτει ότι η διαδικασία βιβλίου προσφορών προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές με σημαντική γεωγραφική διασπορά, καθώς η Τράπεζα συγκέντρωσε εντολές από 117 διαφορετικούς επενδυτές.

Αναφέρει επίσης ότι κατά την κατανομή της νέας έκδοσης, οι ξένοι επενδυτές αντιπροσωπεύουν το 94%, με συμμετοχή κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία (50%), την Γαλλία (22%) και συνολικά τις χώρες Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία (8%).

Όσον αφορά στον τύπο των επενδυτών, η Eurobank αναφέρει ότι το 75% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), 16% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks) και 3% σε Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία.

Προσθέτει ότι τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της έκδοσης θα συνεισφέρουν στη συνεχιζόμενη/διαρκή κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου της Eurobank όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Requirements in Eligible Liabilities and Own Funds – MREL) και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank.

Πηγή: ΚΥΠΕ