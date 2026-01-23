Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Στο Νοσοκομείο Λάρνακας τραυματισμένο άτομο - Ανοιχτό το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήθηκε μαχαίρι εναντίον του

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Αστυνομία ενημερώθηκε στις 5:00 το απόγευμα για τραυματισμένο άτομο στη Λάρνακα, που, όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση, διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας διακομίσθηκε ένα άτομο, με την Αστυνομία να εκτιμά ότι τα τραύματα του πιθανόν να προκλήθηκαν από μαχαίρι.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε στις 5:00 το απόγευμα για τραυματισμένο άτομο στη Λάρνακα, που, όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση, διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Το θύμα εντοπίστηκε τραυματισμένο σε δρόμο από περίπολο του ΤΑΕ. Κλήθηκε ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Δεν έγινε κατορθωτό μέχρι στιγμής να διευκρινιστεί το σημείο που έγινε το συμβάν. Το θύμα βρίσκεται στη χειρουργείο. 

Το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά τις συνθήκες και αναζητεί πληροφορίες, με την έρευνα να είναι στα αρχικά στάδια.

 

Tags

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα