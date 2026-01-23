Στο Νοσοκομείο Λάρνακας τραυματισμένο άτομο - Ανοιχτό το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήθηκε μαχαίρι εναντίον του

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας διακομίσθηκε ένα άτομο, με την Αστυνομία να εκτιμά ότι τα τραύματα του πιθανόν να προκλήθηκαν από μαχαίρι.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε στις 5:00 το απόγευμα για τραυματισμένο άτομο στη Λάρνακα, που, όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση, διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Το θύμα εντοπίστηκε τραυματισμένο σε δρόμο από περίπολο του ΤΑΕ. Κλήθηκε ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Δεν έγινε κατορθωτό μέχρι στιγμής να διευκρινιστεί το σημείο που έγινε το συμβάν. Το θύμα βρίσκεται στη χειρουργείο.

Το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά τις συνθήκες και αναζητεί πληροφορίες, με την έρευνα να είναι στα αρχικά στάδια.