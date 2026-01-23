Ο Αντιδήμαρχος Μέσα Γετονιάς απορρίπτει τις κατηγορίες της δημοτικής ομάδας ΑΚΕΛ και καταγγέλλει στοχευμένη επίθεση εναντίον του

Γιια στοχευμένη και ενορχηστρωμένη επίθεση σε βάρος του κάνει λόγο ο Αντιδήμαρχος Μέσα Γειτονιάς, Μάριος Πρωτοπαπάς, απαντώντας σε ανακοίνωση της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ, με αβάσιμες, όπως υποστηρίζει κατηγορίες περί υπονόμευσης της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και απαξιωτικής συμπεριφοράς.

Σε γραπτή του δήλωση, ο κ. Πρωτοπαπάς απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η αντίδραση της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ συνιστά προσπάθεια φίμωσής του, λόγω των δημόσιων παρεμβάσεών του, οι οποίες, όπως σημειώνει, έχουν ως μοναδικό στόχο τη σωστή και έγκαιρη ενημέρωση των δημοτών για σοβαρά ζητήματα που τους αφορούν.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

Τις τελευταίες ώρες δέχομαι μια στοχευμένη και ενορχηστρωμένη επίθεση από τη Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ και όχι μόνο, με αβάσιμες κατηγορίες περί υπονόμευσης της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και δήθεν απαξιωτικής συμπεριφοράς

Τις διαψεύδω κατηγορηματικά.Η συγκεκριμένη αντίδρασή τους δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια προσπάθεια φίμωσης μου, επειδή προχωρώ σε δημόσιες παρεμβάσεις με μοναδικό στόχο τη σωστή και έγκαιρη ενημέρωση των δημοτών για σοβαρά ζητήματα, κάτι που προκάλεσε ενόχληση και στον Δήμαρχο Λεμεσού.

Ξεκαθαρίζω προς κάθε κατεύθυνση:Δεν πρόκειται να επιτρέψω την παραβίαση των σωστών και θεσμικά προβλεπόμενων διαδικασιών ενημέρωσης και συμμετοχής στο Δημοτικό Συμβούλιο.θα συνεχίσω χωρίς φόβο και χωρίς εκπτώσεις να ενημερώνω τους δημότες για αποφάσεις που λαμβάνονται και που αφορούν άμεσα την κοινωνία και την ευημερία των πολιτών.Όσο με πολεμάτε, τόσο με πεισμώνετε να κάνω ακόμα καλύτερα τη δουλειά για την οποία με επέλεξαν οι δημότες.θα επανέλθω με ανακοίνωση και συγκεκριμένα στοιχεία.Η αλήθεια δεν φιμώνεται.