Ελληνοκύπριος τραυματισμένος με μαχαίρι στον δρόμο – Ισχυρίζεται ότι ένα άτομο κατέβηκε από όχημα, τον μαχαίρωσε και εξαφανίστηκε

Άλλο ένα σοβαρό περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής στη Λάρνακα που φαίνεται να σχετίζεται με εγκληματική πράξη, το οποίο σήμανε εκ νέου συναγερμό στην Αστυνομία. Σύμφωνα με ανακοίνωση, γύρω στις 5μ.μ. λήφθηκε ενημέρωση από το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας ότι ένα πρόσωπο μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών.

Πρόκειται για άτομο ελληνοκυπριακής καταγωγής. Το θύμα εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένο σε δρόμο της πόλης από περίπολο του ΤΑΕ Λάρνακας. Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο που τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Μέχρι το βράδυ δεν είχε γίνει κατορθωτό να διευκρινιστεί το σημείο όπου έγινε το συμβάν, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες επιτόπιες εξετάσεις. Λόγω της σοβαρότητας του τραύματος που έφερε, το θύμα εισήχθη αμέσως στο χειρουργείο. Από τις πρώτες εξετάσεις, πιστεύεται ότι τα τραύματά του προκλήθηκαν από μαχαίρι. Φέρει τραύματα στην αριστερή κοιλιακή χώρα.

Όπως ήταν φυσικό, μετά και το νέο περιστατικό οι Αρχές Ασφαλείας τέθηκαν σε επιφυλακή, προκειμένου να εξακριβώσουν τι επ’ ακριβώς συνέβη. Τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε κλιμάκιο του ΤΑΕ Λάρνακας.

Ο αρχικός ισχυρισμός του θύματος αναφέρει ότι σταμάτησε όχημα, στο οποίο επέβαινε άλλο πρόσωπο που τον μαχαίρωσε και ακολούθως εξαφανίστηκε… Μόλις ο τραυματίας είναι σε θέση να μιλήσει, τότε, αναμένεται να δώσει λεπτομερή κατάθεση στους εξεταστές της υπόθεσης, με την ελπίδα να ρίξει φως στο μυστήριο.

Το βέβαιο είναι πως πρόκειται για ένα νέο συμβάν που προκαλεί επιπρόσθετο προβληματισμό στις Αρχές Ασφαλείας, στην τοπική Αρχή αλλά και στην κοινωνία της Λάρνακας ευρύτερα σε σχέση με την έξαρση που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στη διάπραξη σοβαρών ποινικών αδικημάτων.