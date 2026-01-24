«Υβριδικά» κουρεία στο κέντρο της Λεμεσού: Στο μικροσκόπιο των αρχών διάφορες παρανομίες

Μεγάλη και συντονισμένη επιχείρηση κατά των… κουρείων αλλοδαπών πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στη Λεμεσό, με τη συμμετοχή διαφόρων τμημάτων της Αστυνομίας από τη Λεμεσό και όχι μόνο. Δεν είναι η πρώτη φορά, τόσο στη Λεμεσό όσο και στις άλλες πόλεις, που οι Αρχές θέτουν στο στόχαστρό τους κουρεία που ανήκουν σε αλλοδαπούς και λειτουργούν στα κέντρα των πόλεων. Σε μία συγκυρία που η Αστυνομία φαίνεται να έβαλε στο μάτι τους αλλοδαπούς που έχουν παράνομες δραστηριότητες και συνεργάζονται με το οργανωμένο έγκλημα, η επιχείρηση στη Λεμεσό δεν είναι καθόλου τυχαία. Πάντως, ενδεικτικό της πλειάδας των αδικημάτων που εντοπίζονται, είναι ότι στη μεγάλη αυτή επιχείρηση συμμετείχαν πέραν της Αστυνομίας και των Τμημάτων της (ΟΠΕ, ΥΑΜ) και λειτουργοί του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και του Τμήματος Φορολογίας.

Κατά το προηγούμενο διάστημα είχαν προηγηθεί συσκέψεις και συντονισμό δράσεων από την Αστυνομία, ζητώντας τη συνδρομή και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης, έχουν γίνει και σωρεία καταγγελιών από επαγγελματίες του κλάδου για αθέμιτο ανταγωνισμό, λόγω μη τήρησης της νομοθεσίας. Τα κυριότερα προβλήματα που φαίνεται να εντοπίζονται είναι μεταξύ άλλων η μη τήρηση του ωραρίου, η λειτουργία χωρίς καμία άδεια, η μη έκδοση απόδειξης και άλλα πολλά. Επίσης εγείρεται και ένα ζήτημα ως προς τον αριθμό των κουρείων που λειτουργούν όλα σε πολύ κοντινή απόσταση το ένα από το άλλο, δημιουργώντας εύλογο προβληματισμό για τη βιωσιμότητά τους. Ταυτόχρονα, οι Αρχές έχουν συγκεκριμένες πληροφορίες και για άλλες δραστηριότητες, ενώ δεν περνά απαρατήρητο ότι σε πρόσφατη απόπειρα φόνου στη Λεμεσό οι δράστες είναι ιδιοκτήτες κουρείου στο κέντρο της πόλης.

Τι εντοπίστηκε

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Αστυνομία, κατά την εκστρατεία διενεργήθηκαν 15 έλεγχοι κουρείων στις οδού Ανεξαρτησίας, Γλάδστωνος, Φραγκλίνου Ρούσβελτ, Μισιαούλη και Καβάζογλου, Ομονοίας, Χριστόδουλου Χατζηπαύλου, Γεωργίου του Α’ και Αποστόλου Βαρνάβα. Όπως διαπιστώθηκε, τα 11 κουρεία ήταν κλειστά, ενώ στα άλλα τέσσερα προέκυψαν καταγγελίες για λειτουργία χωρίς άδεια από την αρμόδια Αρχή, κατά παράβαση των ωρών λειτουργίας τους. Καταγγέλθηκε, επίσης, ένα εστιατόριο για λειτουργία χωρίς άδεια. Η επιχείρηση έγινε στοχευμένα ημέρα Πέμπτη, όπου διά νόμου τα κουρεία πρέπει να παραμένουν κλειστά, αλλά έχει διαπιστωθεί πολλάκις ότι αλλοδαποί δεν τηρούν τη νομοθεσία.

Στο πλαίσιο των ελέγχων συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί για το αδίκημα της παράνομης παραμονής στο έδαφος της Δημοκρατίας καθώς και άλλοι τρεις για αυτόφωρα αδικήματα, όταν προέκυψαν αδικήματα για παράνομη εργοδότηση.

Επιπρόσθετα, καταγγέλθηκαν άλλοι οκτώ αλλοδαποί σε τέσσερα υποστατικά για αδήλωτη εργασία και τους επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ποσού 26.800 ευρώ, ενώ λειτουργός του Τμήματος Φορολογίας κατήγγειλε δυο υποστατικά για μη έκδοση αποδείξεων και μη χρήση μηχανής ηλεκτρονικών πληρωμών.

Ελέγχθηκαν, παράλληλα, άλλοι 50 αλλοδαποί στα υποστατικά αυτά, χωρίς να προκύψει οτιδήποτε.