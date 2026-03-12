Αφθώδης πυρετός: Συστάθηκε 7μελής συμβουλευτική επιτροπή ακαδημαϊκών – «Γνωρίζουμε πολύ περισσότερα από τον Covid»

Τον λόγο στην επιστημονική κοινότητα έδωσε σήμερα το Υπουργείο Γεωργίας, για να τοποθετηθούν σε σχέση με τη φύση και τη διαχείριση της κρίσης του αφθώδους πυρετού. Ευχαριστώντας τους επιστήμονες, η υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, γνωστοποίησε ότι συστάθηκε μία επταμελής συμβουλευτική επιτροπή ακαδημαϊκών εμπειρογνωμόνων, την οποία απαρτίζουν οι εξής τέσσερις παρευρισκόμενοι επιστήμονες:

- Εκπρόσωπος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Ανώτερη Λειτουργός Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, δρ Σωτηρία Γεωργιάδου

- Πρόεδρος του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, δρ Δημήτρης Επαμεινώνδας

- Λοιμωξιολόγος του Υπουργείου Υγείας, δρ Κώστας Κωνσταντίνου

- Εκπρόσωπος της ακαδημαϊκής κοινότητας, Καθηγητής ΤΕΠΑΚ, δρ Δημήτρης Τσάλτα.

Επίσης οι ακαδημαϊκοί Γιώργος Νικολάου και Κυριάκος Σπανούδης από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και Στέλλα Μαζέρη.

Ο στόχος αυτή τη στιγμή είναι ο εμβολιασμός, μέχρι τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιροπής για το αίτημα παρεκκλίσεων στις μαζικές θανατώσεις των μολυσμένων μονάδων, ώστε να προχωρησουμε στο επόμενο βήμα, είπε ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, δρ Δημήτρης Επαμεινώνδας.

Σύμφωνα με την Σωτηρία Γεωργιάδου, η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι αυστηρή, λόγω της μεταδοτικότητας του ιού και προβλέπει θανατώσεις. Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις διεθνώς, με την ΕΕ, είπε, να επιλέγει καθολικές θανατώσεις σε μολυσμένες μονάδες. Οι άλλες επιλογές, όπως μόνο με εμβολιασμούς, δεν έχουν τα αποτελέσματα της προσέγγισης της ΕΕ, με αποτέλεσμα να παραμένει ο ιός και να επεκτείνεται.

«Η δική μου παρέμβαση είναι η πιο εύκολη, γιατί το μήνυμα σαφές, ο αφθώδης πυρετός δεν απειλεί τη δημόσια υγεία», είπε ο δρ Κωνσταντίνου. Σημείωσε ότι το Υπουργείο μέσω των Υπηρεσίών Ψυχικής Υγείας σε συνεργσία με ΟΚΥπΥ έχει εφαρμόσει έναν μηχανισμό, για ψυχολογικό φροντίδα σε κτηνοτρόφους, εάν ζητηθεί.

Από την πλευρά του ο καθηγητής Τσάλτας ζήτησε προσοχή στον τρόπο που γίνονται οι θανατώσεις και τον ψυχολογικό επηρεασμό των κτηνοτρόφων. «Οι συνθήκες εκεί έξω δεν είναι οι καλύτερες για να κάνεις την ευθανασία ζώων. Ευτυχώς άκουσα για τη στήριξη από τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας.

«Δυστυχώς στην Κύπρο δεν είναι εύκολο να κάνεις έρευνα για αυτές τις ασθένειες, σε άλλες χώρες ναι, αλλά βρίσκεται πολλά χρόνια η ασθένεια στον πλανήτη και υπάρχει γνώση. Γνωρίζουμε πολύ περισσότερα από τον Covid. Δεν είναι άγνωστο. Απλά οι συνθήκες είναι περίεργες», είπε.