Live: Σφοδρή επίθεση από Ιράν και Χεζμπολάχ στο Ισραήλ – Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Βηρυτό και Τεχεράνη

Η Μέση Ανατολή πέρασε ακόμη μία νύχτα έντονης κλιμάκωσης, καθώς η σύγκρουση ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν εισέρχεται πλέον στη 13η ημέρα της. Οι συνεχείς επιθέσεις και από τις δύο πλευρές έχουν αφήσει πίσω τους δεκάδες νεκρούς, μεγάλες υλικές ζημιές και χιλιάδες ανθρώπους που εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Στις εχθροπραξίες εμπλέκεται και η Χεζμπολάχ από τον Λίβανο, ενώ η Τεχεράνη επεκτείνει τα πλήγματά της και σε άλλες χώρες της περιοχής.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων στην Τεχεράνη, με το Ιράν να απαντά, σε συντονισμό με τη Χεζμπολάχ, με μαζικές εκτοξεύσεις πυραύλων εναντίον ισραηλινών στόχων. Την ίδια στιγμή, ιρανικές επιθέσεις καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και σε Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία και Κουβέιτ.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε πολλαπλές εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν προς το ισραηλινό έδαφος, ενεργοποιώντας τα συστήματα αεράμυνας για την αναχαίτισή τους.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις IDF, ισραηλινά πλήγματα στόχευσαν δέκα εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ στην περιοχή Νταχιέ του Λιβάνου. Οι επιδρομές κατέστρεψαν εκτοξευτές πυραύλων και προκάλεσαν τουλάχιστον επτά θανάτους στην παραλιακή ζώνη Ράμλετ αλ Μπάιντα της Βηρυτού. Οι λιβανικές αρχές αναφέρουν ότι οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν ήδη προκαλέσει πάνω από 600 νεκρούς και περίπου 800.000 εκτοπισμένους.

Όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό - Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ, ΑΠΕ - ΜΠΕ, cnn.gr, protothema.gr, ertnews.gr, skai.gr, Αlarabiya