Μαρίνος Μουσιούττας: Δοκιμασία και ευκαιρία το συνταξιοδοτικό

«Σήμερα η μεγαλύτερη δοκιμασία, αλλά ταυτόχρονα η μεγαλύτερη ευκαιρία που έχουμε ενώπιόν μας, είναι να χτίσουμε ένα συνταξιοδοτικό σύστημα που να τιμά τον κόπο μιας ζωής και να στηρίζει το μέλλον των νέων», ανέφερε ο Υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας, το πρωί της Πέμπτης, χαιρετίζοντας τη δεύτερη μέρα εργασιών του 30ου παγκύπριου συνεδρίου της ΣΕΚ στη Λευκωσία.

Ο κ. Μουσιούττας, παρουσιάζοντας στους συνέδρους τις προτεραιότητες του Υπουργείου, υπογράμμισε τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου, αλλά και την ανάγκη για ρεαλισμό, κατά τη διαδικασία της συζήτησης της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, αναφέροντας ότι έχει τεθεί ως ορόσημο της διαδικασίας αυτής ο Ιούνιος του 2026. Στόχος, όπως είπε, είναι η ολοκλήρωση της συζήτησης της μεταρρύθμισης από τη νέα Βουλή εντός του 2026, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή το 2027. Επισήμανε ότι τα χρονοδιαγράμματα αυτά επιβεβαιώνουν πως πρόκειται για «μετρήσιμη πολιτική δέσμευση που προϋποθέτει συνεργασία και υπευθυνότητα από όλους μας».

Ο Υπουργός εξήρε τον ρόλο της ΣΕΚ διαχρονικά, λέγοντας ότι «έχει συμβάλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση του κυπριακού κοινωνικού και εργασιακού κεκτημένου». Πρόσθεσε ότι «ο κοινωνικός διάλογος, όταν είναι ουσιαστικός και ειλικρινής, λειτουργεί ως πυλώνας κοινωνικής ειρήνης, προόδου και συνοχής», σημειώνοντας ότι «η τριμερής συνεργασία αποτελεί το σταθερό πλαίσιο που μας επιτρέπει να εκσυγχρονίζουμε την αγορά εργασίας με ανθρώπινο πρόσωπο, χωρίς να μείνει κανένας εργαζόμενος στο περιθώριο».

Σε ό,τι αφορά την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, είπε ότι «αποτελεί την εμβληματική και κορυφαία προτεραιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων», χαρακτηρίζοντάς την «ναυαρχίδα» της κοινωνικής του ατζέντας.

«Μιλούμε για μια μεγάλη κοινωνική και θεσμική μεταρρύθμιση που αφορά την αξιοπρέπεια μετά από μια ζωή δουλειάς, την επάρκεια των συντάξεων, την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τη δικαιοσύνη ανάμεσα στις γενιές, την ίση και δίκαιη μεταχείριση όλων των ασφαλισμένων και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο Σύστημα, το οποίο θα χαρακτηρίζει η διαφάνεια», είπε.

Αναφέροντας ότι η σύνταξη είναι καθρέφτης κοινωνικής δικαιοσύνης, επισήμανε ότι είναι ζήτημα αξιοπρέπειας και δικαιοσύνης όχι μόνο για τους σημερινούς συνταξιούχους αλλά και για τους νέους ανθρώπους που μπαίνουν σήμερα στην αγορά εργασίας. «Αν η νέα γενιά δεν έχει εμπιστοσύνη ότι το σύστημα θα είναι δίκαιο και βιώσιμο όταν έρθει η δική της ώρα τότε υπονομεύεται η ίδια η κοινωνική συνοχή και χωρίς συνοχή καμιά οικονομική επιτυχία δεν έχει διάρκεια», εξήγησε ο Υπουργός.

Υπογράμμισε, όμως, ότι «οφείλουμε να είμαστε και ειλικρινείς και ρεαλιστές», σημειώνοντας ότι οι δημογραφικές εξελίξεις και μεταβολές στην αγορά εργασίας ασκούν πίεση σε όλα τα συστήματα κοινωνικών ασφαλίσεων. «Η απάντηση όμως δεν μπορεί να είναι ούτε η ανασφάλεια ούτε οι πρόχειρες λύσεις», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «η απάντηση είναι ένα σύστημα πιο ανθεκτικό πιο διαφανές και πιο δίκαιο ώστε να διασφαλίζει και επάρκεια και βιωσιμότητα με κανόνες που εφαρμόζονται και με ισότιμη μεταχείριση σε όλους».

Σημείωσε ότι υπάρχει σχέδιο δομημένου κοινωνικού διαλόγου, με συνεδρίες του εργατικού συμβουλευτικού σώματος σχεδόν κάθε εβδομάδα. «Έχουμε συμφωνήσει την πραγματοποίηση τακτικών συνεδριών με ορόσημο τον Ιούνιο του 2026, ώστε η συζήτηση να είναι συνεχής, τεκμηριωμένη και παραγωγική και η μεταρρύθμιση να έχει τη μέγιστη δυνατή αξιοπιστία και κοινωνική αποδοχή», είπε ο κ. Μουσιούττας. Σημείωσε ότι στόχος είναι η ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής συζήτησης με τη νέα Βουλή εντός του 2026 και η έναρξη εφαρμογής από την 1η Ιανουαρίου του 2027.

«Τέτοια μεταρρυθμίσεις απαιτούν χρόνο και προσεκτική θεσμική θωράκιση και η υλοποίηση αναμένεται να χρειαστεί τουλάχιστον τρία χρόνια», υπογράμμισε ο κ. Μουσιούττας.

Ακολούθως, αναφέρθηκε και στις υπόλοιπες προτεραιότητες του Υπουργείου, που αφορούν, όπως είπε, στην ενίσχυση και διεύρυνση των συλλογικών συμβάσεων, σημειώνοντας ότι έχει ξεκινήσει η εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου δράσης και ότι η Τεχνική Επιτροπή εργάζεται για την ολοκλήρωσή του μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2026.

Επίσης, αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο για τον κατώτατο μισθό, λέγοντας ότι αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή εντός Μαρτίου. «Πρόκειται για μια θεσμική παρέμβαση που συνδέεται άμεσα με την ενδυνάμωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων αλλά και με την ανάγκη να διασφαλίζουμε ότι το ελάχιστο επίπεδο αμοιβής είναι επαρκές και αξιοπρεπές», είπε. Παράλληλα, είπε, το Υπουργείο εστιάζει και στον περιορισμό των μισθολογικών ανισοτήτων, με την μεταφορά της σχετικής οδηγίας της ΕΕ.

«Η συμβολή των συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι απαραίτητη στη συνδιαμόρφωση των σημαντικών πολιτικών που έχουμε ενώπιό μας», κατέληξε ο Υπουργός, σημειώνοντας ότι η σύγκλιση δεν σημαίνει ταύτιση, αλλά «σεβασμό, τεκμηρίωση και κοινή ευθύνη απέναντι στην κοινωνία». Κλείνοντας, είπε ότι το Υπουργείο αντιμετωπίζει τη ΣΕΚ «ως σοβαρό, θεσμικό και απαιτητικό εταίρο στη μεγάλη εθνική προσπάθεια που έχουμε μπροστά μας, ιδίως στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση».

Προβληματισμός συνέδρων για τις καθυστερήσεις σε επιδόματα και για περικοπή συντάξεων

Οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήματα προς τον Υπουργό, τα οποία αφορούσαν αφενός τις καθυστερήσεις στην καταβολή επιδομάτων από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, αλλά και την εισήγηση που είχε παρουσιαστεί στο πλαίσιο της συζήτησης της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, για περικοπή υψηλών συντάξεων, προκειμένου να ενισχυθούν χαμηλοσυνταξιούχοι.

Ο Υπουργός συμφώνησε ότι χρειάζεται να βελτιωθεί περαιτέρω η ταχύτητα παροχής επιδομάτων, παρά το γεγονός ότι υπήρξε μια μικρή βελτίωση ήδη, όπως είπε. Σημείωσε ότ στην κατεύθυνση αυτή θα συμβάλει και η ψηφιοποίηση των επιδομάτων, που αναμένεται τον Ιούνιο, όπως ανακοίνωσε, στο πλαίσιο του Σχεδίου Συνοχής και Ανθεκτικότητας με χορηγία από την ΕΕ, ώστε να ολοκληρωθεί το μηχανογραφικό σύστημα. «Η προσπάθεια είναι μέχρι ο καλοκαίρι να ολοκληρώσουμε τουλάχιστον αρκετά από τα επιδόματα», είπε.

Αναφορικά με την εισήγηση του αναλογιστή στο πλαίσιο της συζήτησης για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, ο κ. Μουσιούττας επισήμανε αρχικά ότι η συζήτηση δεν έχει ολοκληρωθεί. Πρόσθεσε, δε, ότι δεν κατακρίνει την εισήγηση αυτή, σημειώνοντας ότι το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι ταμείο αλληλεγγύης. Ανέφερε, ακόμα, ότι, εάν δεν παραμείνει η εισήγηση αυτή, δε θα είναι λόγω αντιδράσεων, αλλά επειδή βρέθηκε καλύτερη εναλλακτική.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι οι κύριοι άξονες της μεταρρύθμισης είναι η βιωσιμότητα του ταμείου, η αποπληρωμή του χρέους του κράτους προς το ταμείο με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, η διαφοροποίηση της αναλογιστικής μείωσης του 12%, αλλά και η αύξηση των εσόδων του ταμείου, με καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, με σύστημα εισφορών και από εισοδηματίες, αλλά και με αυτόματη εγγραφή στο ταμείο με τη συμπλήρωση του 18ου έτους. Επίσης, διαβεβαίωσε ότι τουλάχιστον για την επόμενη δεκαετία, η ηλικία συνταξιοδότησης θα παραμείνει στα 65 έτη.

«Φυσά άλλος αέρας στο Υπουργείο», είπε ο Α. Μάτσας

«Φυσά ένας άλλος αέρας στο Υπουργείο, είναι εμφανές το τελευταίο διάστημα, δίνοντας ακριβώς ιδιαίτερη έμφαση και δυνατότητα στην κοινωνική διάσταση των πραγμάτων, αλλά και στην αξιοποίηση του ρόλου και της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων», ανέφερε με τη σειρά του ο ΓΓ της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, ευχαριστώντας τον Υπουργό για την παρουσία του στις εργασίες του συνεδρίου.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι «η ΣΕΚ δεν είναι μόνη της, όχι μόνο γιατί έχει την πλειοψηφία των εργαζομένων, αλλά γιατί έχει μία έντονη, εμφανή και ουσιαστική παρουσία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο», εκφράζοντας ευχαριστίες και προς τους εκπροσώπους της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας εργατικών οργανώσεων, EUTC, που συμμετέχουν στις εργασίες του συνεδρίου.

«Ως ΣΕΚ έχουμε συγκεκριμένες θέσεις, εισηγήσεις, απόψεις και για το συνταξιοδοτικό που έχουμε θέσει ενώπιον και του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος», συνέχισε ο κ. Μάτσας, προσθέτοντας ότι «ιδιαίτερα στο συνταξιοδοτικό δεν μπορούμε να κάνουμε εκπτώσεις οι οποίες θα έχουν αρνητική επίδραση στους εργαζόμενους υπό την ιδιότητα τους πλέον ως συνταξιούχοι, αντιλαμβανόμενοι ότι δεν θα έχουν καμία επιπρόσθετη δυνατότητα για να βελτιώσουν τα συνταξιοδοτικά τους ωφελήματα».

Σημείωσε, επίσης, ότι εκτιμάται η ανάγκη περαιτέρω αξιοποίησης του κοινωνικού διαλόγου «για να μπορέσουμε μέσα από τη συναίνεση και την τεκμηρίωση που μας χαρακτηρίζει να μπορούμε να βρίσκουμε κοινά αποδεκτές λύσεις, έχοντας όμως ως σημείο αναφοράς τους ίδιους τους εργαζόμενους», όπως είπε.

Χαιρετισμό στο συνέδριο απηύθυνε επίσης η Έστερ Λιντς, ΓΓ της EUTC, η οποία αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις πιέσεις που υφίστανται οι εργαζόμενοι λόγω του αυξημένου κόστους ζωής και στέγασης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για διασφάλιση του ύψους του μισθού, ώστε να συμβαδίζει με την αύξηση του κόστους ζωής. Υπογράμμισε, εξάλλου, την ανάγκη να γίνουν περισσότερες επενδύσεις και στη βιομηχανία, αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό. Αναφέρθηκε, επίσης, στους κινδύνους που επιφέρει η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας παράλληλα και την σημασία επίτευξης δίκαιης λύσης στο Κυπριακό, στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Οι εργασίες του συνεδρίου θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή, 13 Μαρτίου, με την έγκριση του Ενιαίου Εγγράφου Πολιτικής και τη διαδικασία αρχαιρεσιών για εκλογή Γενικού Γραμματέα και μελών Γενικής Γραμματείας της ΣΕΚ.

Πηγή: ΚΥΠΕ