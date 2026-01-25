Τετραήμερη κράτηση δύο προσώπων μετά από κατάσχεση μεγάλης ποσότητας καπνικών στο αεροδρόμιο Πάφου

Στην κατάσχεση μεγάλης ποσότητας καπνικών στο Αεροδρόμιο Πάφου προχώρησε το Τμήμα Τελωνείων ενώ για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο πρόσωπα που τέθηκαν υπό τετραήμερη κράτηση.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στις 23/1/2025, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο αεροδρόμιο Πάφου, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, προχώρησαν σε έλεγχο αποσκευών δύο αναχωρούντων επιβατών (μιας Τουρκοκύπριας και ενός Βούλγαρου) με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στις αποσκευές των 2 επιβατών ανευρέθηκαν μεγάλες ποσότητες τσιγάρων, οι συσκευασίες των οποίων δεν έφεραν σημάνσεις για το βλαβερό της υγείας στην Ελληνική και Τούρκικη γλώσσα, ένδειξη ότι είναι αδασμοφορολόγητα.

Συγκεκριμένα σε 2 αποσκευές της Τουρκοκύπριας επιβάτιδας βρέθηκαν συνολικά 72 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία. Στην αποσκευή του Βούλγαρου επιβάτη βρέθηκαν συνολικά 87 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία και 12 πακέτα των 20 τσιγάρων το καθένα. Οι δύο επιβάτες τέθηκαν υπό σύλληψη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ οι αποσκευές με το περιεχόμενο τους κατασχέθηκαν.

Την επόμενη μέρα χτες οδηγήθηκαν στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου το οποίο εξέδωσε διάταγμα 4ήμερης κράτησης τους προς διευκόλυνση του ανακριτικού έργου που ανέλαβε το Τελωνείο Πάφου.