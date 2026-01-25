Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η διακοπή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού έγινε λόγω της συμπεριφοράς Αντιδημάρχου Μέσα Γειτονιάς, λέει ο Γιάννης Αρμεύτης

Ο κ. Αρμεύτης ξεκαθάρισε ότι η διακοπή της συνεδρίασης ήταν μονόδρομος και είχε ως αποκλειστικό στόχο τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας και του κύρους του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού διακόπηκε εξαιτίας της συμπεριφοράς του Αντιδημάρχου Μέσα Γειτονιάς, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος, Γιάννης Αρμεύτης.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, ο Αντιδήμαρχος επέδειξε προσβλητικά, απαξιωτικά και ειρωνικά σχόλια, τα οποία δεν αποτελούν μεμονωμένο περιστατικό, καθώς, όπως σημειώνει, παρόμοια συμπεριφορά έχει καταγραφεί επανειλημμένα στο πρόσφατο παρελθόν.

Ο κ. Αρμεύτης ξεκαθάρισε ότι η διακοπή της συνεδρίασης ήταν μονόδρομος και είχε ως αποκλειστικό στόχο τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας και του κύρους του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ τόνισε ότι τα γεγονότα αποτυπώνονται στη μαγνητοφωνημένη καταγραφή της συνεδρίασης, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων των ΜΜΕ.

«Κάθε αντίθετη άποψη είναι σεβαστή, αλλά συμπεριφορές εκφοβισμού, απειλών και τραμπουκισμών δεν έχουν θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο», σημειώνει στην ανάρτησή του ο Δήμαρχος, προσθέτοντας ότι η προάσπιση του πολιτικού πολιτισμού και του σεβασμού προς τους θεσμούς αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Δημάρχου Λεμεσού: 

