Άγρια συμπλοκή με ρόπαλα κρίκετ στη Λεμεσό: Χειροπέδες σε 12 πρόσωπα, στο νοσοκομείο τρία άτομα

Συνελήφθησαν 12 πρόσωπα μετά από πληροφορία που λήφθηκε,, γύρω στις 9 το βράδυ της Δευτέρας, 26 Ιανουαρίου 2026, για συμπλοκή στην περιοχή Αγίας Ζώνης, στη Λεμεσό.

Από το συμβάν, τρία πρόσωπα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για εξετάσεις, ενώ σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού και του ΤΑΕ Λεμεσού

Κατά τη διενέργεια επιτόπιων εξετάσεων εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος, καθώς επίσης ένα κομμάτι σίδηρο με ίχνη αίματος και ένα ζευγάρι παπούτσια.

Ακολούθως, σε διαμέρισμα της περιοχής εντοπίστηκαν 12 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και 18χρονος, ο οποίος έφερε τραύματα στο κεφάλι, στα πόδια και σε διάφορα άλλα σημεία του σώματός του.

Στη σκηνή κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε και μετέφερε τον 18χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.

Από τις εξετάσεις προέκυψε, ότι προηγήθηκε επεισόδιο μεταξύ αριθμού προσώπων, κατά το οποίο τραυματίστηκαν, εκτός από τον 18χρονο, ακόμη δύο πρόσωπα.

Και οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου έτυχαν των πρώτων βοηθειών και πήραν εξιτήριο.

Σε έρευνα που έγινε στο διαμέρισμα, εντοπίστηκαν δύο ρόπαλα του κρίκετ, τα οποία έφεραν κηλίδες, πιθανόν αίματος, και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια.

Εναντίον και των 12 πιο πάνω προσώπων εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης και συνελήφθησαν για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσίας προς διάπραξη πλημμελήματος, οχλαγωγίας, απαγωγής, κοινής επίθεσης, πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης και κατοχής επιθετικών οργάνων.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.