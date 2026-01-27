Με επιστολή 19 σελίδων απαντά η Τσικκίνη στη Φιλίππα - Αναλύει μία προς μία τις αναρτήσεις της (pdf)

Με πολυσέλιδη απαντητική επιστολή 19 σελίδων απάντησε η Νικολέτα Τσικκίνη στην επιστολή των δικηγόρων της Πρώτης Κυρίας, Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη, με την οποία της ζητείτο η διαγραφή αναρτήσεων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γινόταν αναφορά σε ενδεχόμενη λήψη νομικών μέτρων.

Η επιστολή ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2026, η οποία στάλθηκε μέσω των δικηγόρων της κ. Τσικκίνη προς τον δικηγόρο της κ. Καρσερά, Αχιλλέα Αιμιλιανίδη, απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί δυσφήμισης και χαρακτηρίζει την αρχική επιστολή ως προσπάθεια εκφοβισμού και φίμωσης μιας επικριτικής φωνής στον δημόσιο διάλογο.

Στο κείμενο της επιστολής, υποστηρίζεται ότι οι αναρτήσεις της κ. Τσικκίνη εντάσσονται στο πλαίσιο πολιτικής κριτικής και σχολιασμού ζητημάτων δημοσίου ενδιαφέροντος και δεν περιέχουν ψευδείς ή συκοφαντικούς ισχυρισμούς. Παράλληλα, γίνεται αναλυτική αναφορά σε κάθε μία από τις αναρτήσεις που επικαλούνται οι δικηγόροι της κ. Καρσερά, με τη θέση ότι πρόκειται είτε για αναπαραγωγή δημοσιευμένων πληροφοριών είτε για αξιολογικές κρίσεις, οι οποίες προστατεύονται από το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης.

Η απαντητική επιστολή κάνει λόγο για επιλεκτική στοχοποίηση της κ. Τσικκίνη, σημειώνοντας ότι, ενώ υπήρξαν μαζικές αντιδράσεις και αναρτήσεις από πολίτες μετά τη δημοσιοποίηση του επίμαχου βίντεο περί διαφθοράς στην κυβέρνηση, η νομική ενέργεια στράφηκε μόνο εναντίον της ίδιας και μάλιστα για παλαιότερες αναρτήσεις, με πιο πρόσφατη τον Ιούνιο του 2025.

Τονίζεται επίσης ότι η επιστολή των δικηγόρων της κ. Καρσερά αποστέλλεται σε ένα ευρύτερο πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο έντονης δημόσιας συζήτησης, που συνδέεται με την παραίτηση της κ. Τσικκίνη από την Προεδρία της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης και τη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας περί πρόθεσης διάλυσης του Φορέα.

Οι δικηγόροι της κ. Τσικκίνη υπογραμμίζουν ότι οποιαδήποτε περαιτέρω νομική ενέργεια θα αντιμετωπιστεί, ξεκαθαρίζοντας ότι η πελάτισσά τους δεν προτίθεται να ανακαλέσει ή να διαγράψει αναρτήσεις που, όπως αναφέρουν, αποτελούν νόμιμη άσκηση του δικαιώματος στην ελεύθερη έκφραση και στον δημόσιο έλεγχο προσώπων και πράξεων εξουσίας.

Διαβάστε την επιστολή της ΕΔΩ.