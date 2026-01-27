Ο καρκίνος μπορεί να προστατεύει από τη νόσο Αλτσχάιμερ - Τι δείχνει έρευνα

Ο καρκίνος μπορεί να προστατεύει από τη νόσο Αλτσχάιμερ, αφού μια πρωτεΐνη που παράγεται από καρκινικά κύτταρα, φαίνεται να διασπά τις πλάκες της νόσου Αλτσχάιμερ.

Σύμφωνα με το περιοδικό Nature, η κυστατίνη C, μια πρωτεΐνη που παράγεται από καρκινικά κύτταρα, θα μπορούσε να εξηγήσει εν μέρει γιατί τα άτομα που έχουν περάσει καρκίνο έχουν χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης νόσου Αλτσχάιμερ.

Σε μια μελέτη σε ποντίκια, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η πρωτεΐνη μπορεί να διεισδύσει στον εγκέφαλο και να συνδεθεί με τα μόρια που αποτελούν τις χαρακτηριστικές πλάκες του εγκεφάλου της νόσου Αλτσχάιμερ.

Αυτή η αλληλεπίδραση τραβάει την προσοχή των ανοσοκυττάρων, τα οποία στη συνέχεια αποικοδομούν τις πλάκες.

Εάν επιβεβαιωθούν τα συμπεράσματα αυτά στους ανθρώπους, τα ευρήματα θα μπορούσαν να υποδηλώσουν μια πορεία προς νέες θεραπείες για τη νόσο Αλτσχάιμερ, είπε η ερευνήτρια καρκίνου Jeanne Mandelblatt.

