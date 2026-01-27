Στη δίνη των αναρτήσεων και ο Φαίδωνας - Παρενέργειες από το περιεχόμενο βίντεο που κυκλοφορούν τις τελευταίες μέρες

Φωτιές άναψαν οι αναρτήσεις των τελευταίων ημερών με ισχυρισμούς κατά του δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος. Οι αναρτήσεις από την καταζητούμενη Ιωάννα Φωτίου (Annie Alexoui) έχουν λάβει μεγάλες διαστάσεις, με την Αστυνομία να κινητοποιείται και να αποφασίζει τη διεξαγωγή αυτεπάγγελτης έρευνας. Το θέμα μάλιστα, απασχολεί και σε πολιτικό επίπεδο, με την ηγεσία του ΔΗΣΥ να αναμένει την έρευνα της Αστυνομίας, και να μην αποκλείει το ενδεχόμενο να ληφθούν και σχετικές αποφάσεις. Την ίδια στιγμή ο δήμαρχος Πάφος Φαίδωνας Φαίδωνας, κάνει λόγο για ανηλεή πόλεμο πολιτικών και οικονομικών κυκλωμάτων εναντίον του, απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες εναντίον του και καλωσορίζει την αστυνομική έρευνα, για να καθαρίσει, όπως ο ίδιος λέει, το όνομά του. Πάντως, ο πρώην αρχηγός Αστυνομίας Κύπρος Μιχαηλίδης, υποστήριξε ότι στο παρελθόν διερευνήθηκαν τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες και ότι δεν προχώρησε η υπόθεση λόγω έλλειψης μαρτυρίας.

Από την Αστυνομία, έγινε γνωστό ότι η αυτεπάγγελτη έρευνα αναφορικά με τον ισχυρισμό για ξυλοδαρμό της συζύγου του δημάρχου Πάφου ξεκίνησε από την Κυριακή. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6» ο Χριστόδουλος Κόνσολος από το Γραφείο Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας, ανέφερε ότι στο παρόν στάδιο οι Αρχές βρίσκονται στη διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν ποινικές ευθύνες και να καθοριστούν τα επόμενα βήματα της έρευνας. Η έρευνα της Αστυνομίας, διευκρίνισε, θα αγγίξει και τη διαρροή εγγράφων που συνοδεύουν τους ισχυρισμούς για τη σύζυγο του δημάρχου.

Πιο συγκεκριμένα κυκλοφόρησαν, έγγραφα από το Τμήμα Πρώτων Βοηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, τα οποία φέρουν τα στοιχεία της συζύγου του κ. Φαίδωνος και αναγράφουν ότι πρόκειται για «ξυλοδαρμό από σύζυγο». Ανάμεσα σε άλλα, η Αστυνομία θα διερευνήσει και την αυθεντικότητα των εν λόγω εγγράφων, και κατά πόσο έχουν παραποιηθεί. Τα συγκεκριμένα έγγραφα από το ΤΑΕΠ έχουν ημερομηνία τον Μάρτιο του 2017 και στη διάγνωση αναγράφεται κάκωση κρανίου, αυχένα και αριστερού μηριαίου. Κυκλοφορούν επίσης έγγραφα για δύο επισκέψεις της συζύγου του, στα Εξωτερικά Ιατρεία μετά την επίσκεψη στο ΤΑΕΠ.

Διαψεύδει η σύζυγος

Τα όσα κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες, προκάλεσαν την αντίδραση της συζύγου του κ. Φαίδωνος. Σε ανάρτησή της, τονίζει: «ως τελευταία δημόσια παρέμβασή μου θέλω να δηλώσω ότι ουδέποτε κατάγγειλα τον σύζυγό μου στην Αστυνομία. Οι ισχυρισμοί ότι κατάγγειλα τον σύζυγό μου στην Αστυνομία και ότι έδωσα κατάθεση ή καταθέσεις είναι εντελώς ψευδείς. Η απορία μου είναι γιατί κάποιος να ισχυρίζεται κάτι τέτοιο; Τι συμφέρον έχει; Ακολουθεί τις οδηγίες κάποιου; Με ποιο αντάλλαγμα; Και ποια είναι η επιδίωξη; Γιατί να μην σκέπτονται ότι απρόκλητα και αδικαιολόγητα προσβάλλουν τον άλλον; Γιατί να μην σέβονται τον άλλο και τα παιδιά του; Τι είδους άνθρωποι είναι αυτοί; Είναι αυτοί που θα μας αφυπνίσουν ή αυτοί που θα μας παραπλανήσουν για να εξυπηρετήσουν τους δικούς τους σκοπούς;».

Από το περιβάλλον του δημάρχου Πάφου, υπάρχει η εκτίμηση ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει καταγγελία, ούτε παραπονούμενος (σ.σ. στην προκειμένη περίπτωση η σύζυγός του) τότε τα κίνητρα είναι άλλα. Θεωρούν μάλιστα, ότι πρόκειται για νέες τακτικές από τον υπόκοσμο, ειδικά μετά από δημόσιες καταγγελίες του δημάρχου. «Είναι παρεμβάσεις του υπόκοσμου στην πολιτική ζωή. Μέσω τέτοιων καταγγελιών επιχειρούν να πλήξουν πρόσωπα, χωρίς να αποκλείεται μάλιστα τα κίνητρα να είναι και πολιτικά», ανέφερε στον «Π» πρόσωπο από το στενό περιβάλλον του Φαίδωνα Φαίδωνος.

Η απάντηση Φαίδωνα

Ο δήμαρχος Πάφου, με χθεσινή γραπτή του δήλωση, τοποθετήθηκε τονίζοντας τίποτα απ' όλα όσα λέγονται για τον ίδιο και τη σύζυγό του δεν ισχύουν. Αυτούσια η δήλωση του Φαίδωνα Φαίδωνος: «Τις τελευταίες μέρες, και υπό την πίεση επερχόμενων εξελίξεων, μια εγχώρια συμμαχία πολιτικής και οικονομικής διαπλοκής και οργανωμένου εγκλήματος δίνει αγώνα να εξουδετερώσει τους εχθρούς της. Ήδη ξεκίνησε ανηλεής πόλεμος εναντίον μου, με όμηρο την οικογένειά μου και με ιστορίες που αναπαράγονται χωρίς αποτέλεσμα επί δέκα περίπου χρόνια. Σας περίμενα.

Σήμερα ενημερώθηκα από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ότι ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα για ισχυρισμούς που προέρχονται από γυναίκα η οποία φαίνεται να διαμένει στη Ρωσία. Τίποτα από όλα αυτά που λέγονται για μένα και τη σύζυγό μου δεν ισχύουν. Έχουμε μια υπεροχή οικογένεια με δύο παιδιά, που όμως είναι σε ηλικία που καταλαβαίνουν. Καλωσορίζω την έρευνα για να καθαρίσω το όνομά μου. Και βεβαίως μετά θα είναι η σειρά μου να μιλήσω.

Τα κυκλώματα διαφθοράς, οργανωμένου εγκλήματος και μαύρου πολιτικού χρήματος καταστρέφουν την πραγματική πρόοδο και το μέλλον αυτού του τόπου με τον χειρότερο τρόπο. Αυτά που συμβαίνουν πίσω από το σκηνικό της δημοσιότητας είναι αδιανόητα και επικίνδυνα για τον λαό μας και την επιβίωσή του. Η εξουσία, όμως, που εδραίωσαν, τρίζει και το ξέρουν. Είναι γνωστό ότι η πολιτική μου παρουσία και οι επώνυμες καταγγελίες μου τους έχουν θορυβήσει. Γι' αυτό συνεργάζονται για το πώς θα με εξοντώσουν, αποπροσανατολίζοντας την κοινή γνώμη.

Άλλωστε γνώριζα, και έχω τοποθετηθεί σχετικά, πως ο πόλεμος αυτός που διεξάγεται εναντίον μου θα είναι συνεχής και ανελέητος. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζω και είμαι σίγουρος ότι θα αντιμετωπίσω, παρά το βαρύ προσωπικό και οικογενειακό κόστος, θα συνεχίσω την προσπάθεια για κάθαρση. Οι πολίτες γνωρίζουν ποιος είμαι, τι λέω και τι κάνω. Τους έχω εμπιστοσύνη. Ξέρω ότι αυτοί που θέλουν να με εξαφανίσουν είναι αποφασισμένοι. Γιατί έχουν πολλά να χάσουν αν δεν εξαφανιστώ. Αλλά είμαι κι εγώ αποφασισμένος και θα είμαι παρών μέχρι τέλους».

«Τα στοιχεία ήταν ελλιπή»

Ο πρώην αρχηγός Αστυνομίας Κύπρος Μιχαηλίδης μιλώντας στο Sigma, ανέφερε ότι ορθά αποφασίστηκε αυτεπάγγελτη έρευνα και ότι η διερεύνηση έπρεπε να είχε αρχίσει πολύ νωρίτερα. «Πολύ καλά έχει πράξει η Αστυνομία. Ίσως να έχει καθυστερήσει. Παρόμοιες πληροφορίες είχαν περιέλθει στις Αρχές ήδη από την περίοδο 2018-2019. Τότε, είχε διενεργηθεί προκαταρκτική διερεύνηση, ωστόσο τα δεδομένα κρίθηκαν ανεπαρκή, καθώς ζητήθηκαν καταθέσεις από αρκετά πρόσωπα χωρίς να υπάρξει ανταπόκριση. Τα στοιχεία ήταν ελλιπή. Είχε πραγματοποιηθεί έρευνα και είχαν ζητηθεί καταθέσεις, όμως, δυστυχώς, δεν υπήρξε συνεργασία», ανέφερε ο κ. Μιχαηλίδης. Ο πρώην αρχηγός ανέφερε επίσης ότι ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάστηκε στη Νομική Υπηρεσία, η οποία, λόγω έλλειψης μαρτυρίας, έδωσε οδηγίες να μην προχωρήσει περαιτέρω η διερεύνηση. «Γνωρίζω την υπόθεση και γι' αυτό επανέρχεται το θέμα, προφανώς με περισσότερα στοιχεία, αφού παρουσιάστηκαν διάφορα έγγραφα», σημείωσε.

Απασχολεί τον ΔΗΣΥ

Η έρευνα της Αστυνομίας για τον κατ' ισχυρισμό ξυλοδαρμό της συζύγου του Δημάρχου Πάφου προκάλεσε παρενέργειες και σε πολιτικό επίπεδο με την πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου να δηλώνει στην εκπομπή πρωτοσέλιδο του Sigma ότι «τα πολιτικά κόμματα δεν είναι η Αστυνομία», αλλά να ξεκαθαρίζει πως «εάν προχωρήσει, είτε αστυνομική διερεύνηση, είτε καταγγελία, τότε θα λάβουμε και εμείς τις αποφάσεις μας». Στην περίπτωση της καταγγελίας κατά του βουλευτή Νίκου Σύκα, διευκρίνισε η κ. Δημητρίου, το κόμμα προχώρησε αμέσως σε αποφάσεις, διότι όπως είπε η πολιτική αρχών του ΔΗΣΥ είναι αδιαπραγμάτευτη σε τέτοια ζητήματα. Σημειώνεται ότι ο Φαίδωνας Φαίδωνος συμμετέχει στο Πολιτικό Γραφείο και στο Ανώτατο Συμβούλιο του κόμματος.