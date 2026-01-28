Στα χέρια του Γενικού Εισαγγελέα το πολυσέλιδο πόρισμα για την Ομοσπονδία Κολύμβησης (φώτο)

Πολυσέλιδο πόρισμα που αφορά την Ομοσπονδία Κολύμβησης παρέλαβε σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, Γιώργος Λ. Σαββίδης, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, Στέφανο Σκορδή, κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στη Νομική Υπηρεσία.

Στο πόρισμα καταγράφονται ευρήματα ερευνών που διενεργήθηκαν από λειτουργούς διορισμένους από την Επιτροπή, και αφορούν ζητήματα ασυμβίβαστου ή και ενδεχόμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας, σε γεγονότα που συνδέονται άμεσα ή και έμμεσα με την Ομοσπονδία Κολύμβησης.

Το υλικό θα παραδοθεί σε ομάδα νομικών λειτουργών της Νομικής Υπηρεσίας για μελέτη και αξιολόγηση, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο από τα καταγεγραμμένα γεγονότα προκύπτει ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων και αν θα πρέπει να διαταχθεί η έναρξη ποινικής διερεύνησης.

Οι επόμενες κινήσεις της Νομικής Υπηρεσίας αναμένεται να καθορίσουν εάν η υπόθεση θα λάβει και ποινικές διαστάσεις, πέραν του πειθαρχικού ή διοικητικού πλαισίου που εξετάστηκε μέχρι σήμερα.