Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Στα χέρια του Γενικού Εισαγγελέα το πολυσέλιδο πόρισμα για την Ομοσπονδία Κολύμβησης (φώτο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Εξετάζεται αν προκύπτουν ποινικά αδικήματα από τα ευρήματα της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού

Πολυσέλιδο πόρισμα που αφορά την Ομοσπονδία Κολύμβησης παρέλαβε σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, Γιώργος Λ. Σαββίδης, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, Στέφανο Σκορδή, κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στη Νομική Υπηρεσία.

Στο πόρισμα καταγράφονται ευρήματα ερευνών που διενεργήθηκαν από λειτουργούς διορισμένους από την Επιτροπή, και αφορούν ζητήματα ασυμβίβαστου ή και ενδεχόμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας, σε γεγονότα που συνδέονται άμεσα ή και έμμεσα με την Ομοσπονδία Κολύμβησης.

Το υλικό θα παραδοθεί σε ομάδα νομικών λειτουργών της Νομικής Υπηρεσίας για μελέτη και αξιολόγηση, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο από τα καταγεγραμμένα γεγονότα προκύπτει ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων και αν θα πρέπει να διαταχθεί η έναρξη ποινικής διερεύνησης.

Οι επόμενες κινήσεις της Νομικής Υπηρεσίας αναμένεται να καθορίσουν εάν η υπόθεση θα λάβει και ποινικές διαστάσεις, πέραν του πειθαρχικού ή διοικητικού πλαισίου που εξετάστηκε μέχρι σήμερα.

Tags

ΑθλητισμόςομοσπονδίαΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΠΟΡΙΣΜΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα