Απεβίωσε ο διακεκριμένος Κύπριος σεφ Ανδρέας Μαυρομμάτης

Έφυγε χθες βράδυ απο την ζωή σε ηλικία 69 ετών ο διακεκριμένος κύπριος σεφ Ανδρέας Μαυρομματης. Ο θάνατος του ήταν ξαφνικός, απο ανακοπή καρδίας.

Ο Ανδρέας Μαυρομματης ο πρώτος Έλληνας με αστέρι Michelin ειναι ο άνθρωπος που πάντρεψε τις γεύσεις του τόπου μας και του ευρύτερου Ελληνισμού με τις μεγάλες απαιτήσεις της γαλλικής γαστρονομίας.

Η καταξίωση του στην υψηλή μαγειρική εφερε την Κύπρο, την Ελλάδα και την Μεσόγειο σε εφάμιλλο με τα σπουδαιότερα επίπεδα της παγκόσμιας γαστρονομίας.

Ο Ανδρέας γεννήθηκε στο Άγιο Ιωάννη Πιτσιλιάς, τον Φεβρουάριο του 1957. Σπούδασε ψυχολογία στο Παρίσι οριν ασχοληθεί επαγγελματικά με την μαγειρική, τα εστιατόρια και αλλα καταστήματα εστίασης και πώλησης έτοιμων φαγητών, την οργάνωση δεξιώσεων κλπ. Ηταν επικεφαλής, μαζί με τα ασέλγια του, Ευαγόρα και Διπνύση, του ομίλου εταιρειών "Μαυρομματης" με πολλά καταστήματα και εστιατόρια, στο Παρίσι, στην Γαλλία ευρύτερα και σεάλλα μέρη της Ευρώπης.

Διακρίθηκε στον τομέα του με τον άψογο επαγγελματισμό του την τελειοθηρία του την ακατάπαυστη προσήλωση του στην μαγειρική τέχνη, στην γευσιγνωσία, στο σχεδιασμό της παράδοσης με την καινοτομία και την νουβέλ κιουζίν. Επικούριος, σεμνός και διακριτικός κατάφερε να δώσει τίτλους ευγενίας στην κληρονομιά μας σε γεύσεις, προϊόντα και μεθόδους Παρασκευής. Τιμήθηκε πολυάριθμες φορές για το έργο του και αποτελούσε το σπουδαιότερο εκπρόσωπο της γαστρονομική μας παράδοσης στην Γαλλία και διεθνώς. Λεπτομέρειες για την κηδεία του θα ανακοινωθούν αύριο

Το βιογραφικό του Ανδρέα Μαυρομμάτη όπως το δημοσιεύει η ιστοσελίδα Πολυγνώση

Γεννήθηκε στο χωριό Άγιος Ιωάννης Πιτσιλιάς και ήταν το πρώτο από τρία αδέρφια μιας αγροτικής οικογένειας. Πήγε στο Παρίσι το 1977 για να σπουδάσει Κοινωνιολογία και Ψυχολογία όμως η δουλειά που έπιασε σε ένα εστιατόριο για να βγάζει τα προς το ζην, αποδείχθηκε καθοριστική για το μετέπειτα της καριέρας και της ζωής του. Εκεί, ανακάλυψε την αγάπη του για τη γαστρονομία και την επιχειρηματικότητα γύρω από αυτήν (Ανδρέας Μαυρομμάτης).

Σπούδασε στη γαλλική σχολή Le Monde, όπου διδάχθηκε την τέχνη της κουζίνας, τις τεχνικές και τα μυστικά της, ενώ συνάντησε και μεγάλους γάλλους σεφ, τους οποίους συμβουλεύτηκε και έμαθε από αυτούς. Στα χρόνια που εργαζόταν και σπούδαζε, τον ακολούθησαν στη Γαλλία και τα αδέλφια του, ο Ευαγόρας, που σπούδασε Οικονομικά και Πολιτικές Επιστήμες, και ο Διονύσης, απόφοιτος Οικονομικής Σχολής. Το 1981, ωθούμενοι από την ανάγκη τους για βιοπορισμό, άνοιξαν ένα μικρό παντοπωλείο στο 5ο Διαμέρισμα του Παρισιού, το Μavrommatis deli, που έπαιρνε προϊόντα από την Κύπρο και την Ελλάδα, ενώ λίγο καιρό αργότερα έκαναν ένα άλλο αποφασιστικό βήμα, περνώντας στην εστίαση. Το παντοπωλείο μετατράπηκε σε εστιατόριο, μία νέα μπουτίκ με ελληνικά προϊόντα ιδρύθηκε και οι ελληνικές συνταγές άρχισαν να γίνονται περιζήτητες από τους Γάλλους.

Ακολούθησε η ταβέρνα, η «Λιχουδιές της Αφροδίτης» (Les Délices d’ Aphrodite) και το 1993 άνοιξαν το «Mavrommátis» και δύο «Bistrot Mavrommátis», το ένα στη Madeleine και το άλλο στο Passy.

Η αλυσίδα Mavrommátis σήμερα, έχει 4 εστιατόρια στο Παρίσι, 9 καταστήματα που τροφοδοτούν το Παρίσι, τη Νίκαια (Γαλλία) και τη Μασσαλία (Γαλλία) και στην Κύπρο. Τα εστιατόρια Μαυρομμάτης στο Παρίσι σερβίρουν δημιουργική, παραδοσιακή κυπριακή και ελληνική κουζίνα, αναβαθμισμένη και εκσυγχρονισμένη από τη συνένωσή της με τις γαλλικές τεχνικές. Εκεί έχουν γευματίσει μεγάλες προσωπικότητες, όπως η ηθοποιός Κατρίν Ντενέβ, αλλά και πολιτικά πρόσωπα της Γαλλίας, όπως ο Φρανσουά Ολάντ, ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Νικολά Σαρκοζί.

Η εταιρεία έχει τα δικά της τυποποιημένα προϊόντα με τις ελληνικές γεύσεις που διαθέτουν στη γαλλική αγορά υπό την επωνυμία «Τhessalia», ενώ ένα εργοστάσιο στα προάστια του Παρισιού συσκευάζει τα ελληνικά προϊόντα. Μάλιστα, τα ελληνικά παρασκευάσματα έχουν τέτοια ζήτηση που η επιχείρηση πουλά το απίστευτο ρεκόρ των 150 κιλών ταραμοσαλάτας ημερησίως.

Το 2018, ο Ανδρέας Μαυρομμάτης κέρδισε το πρώτο αστέρι Michelin, για την εξαιρετικά δημιουργική κυπριακή και ελληνική κουζίνα.

Ο σπουδαίος σεφ επιμελήθηκε το diner de gala των Βραβείων Ελληνικής Κουζίνας 2019, ενώ το εστιατόριό του «Vivaldi by Mavrommatis» στο ξενοδοχείο Four Seasons της Λεμεσσού, βραβεύθηκε με Χρυσό Σκούφο στην παρθενική διοργάνωση του θεσμού στην Κύπρο.

Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων μαγειρικής μεταξύ των οποίων το, Mavrommatis - 45 recettes de Grèce, avec amour (French Edition) Oct 25, 2018 by Andreas Mavrommatis, Costa-Gavras, Nikos Aliagas και Les délices d'Aphrodite: 80 recettes grecques.

Ανακοινώσεις πολιτικών για τον θάνατο του σπουδαίου σεφ

Γραπτή δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη για τον θάνατο του Ανδρέα Μαυρομμάτη

Με βαθιά οδύνη πληροφορήθηκα για τον θάνατο του διακεκριμένου Κύπριου σεφ Ανδρέα Μαυρομμάτη, μιας προσωπικότητας που τίμησε την Κύπρο διεθνώς μέσα από το έργο, τη δημιουργικότητα και το ήθος του.

Ο Ανδρέας Μαυρομμάτης υπήρξε πρωτοπόρος της μεσογειακής γαστρονομίας και ένας από τους σημαντικότερους πρεσβευτές της κυπριακής και ελληνικής κουζίνας στο εξωτερικό. Κατόρθωσε να αναδείξει διεθνώς τις γεύσεις και τα προϊόντα της πατρίδας μας, κατακτώντας την αναγνώριση της γαλλικής και διεθνούς γαστρονομικής κοινότητας.

Πέραν της λαμπρής επαγγελματικής του πορείας, ο Ανδρέας Μαυρομμάτης και η οικογένειά του υπήρξαν διαχρονικά γέφυρα φιλίας μεταξύ Κύπρου και Γαλλίας. Με την παρουσία και τη δράση τους στη γαλλική πρωτεύουσα, συμβάλλουν διαχρονικά, ουσιαστικά στην ενίσχυση των γαλλοκυπριακών σχέσεων, καλλιεργώντας έναν ιδιαίτερο δεσμό.

Παρά τη διεθνή του επιτυχία, ο ίδιος παρέμεινε πάντοτε βαθιά συνδεδεμένος με τις ρίζες του. Η αγάπη του για την Κύπρο, για τον τόπο, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, υπήρξε σταθερή και ανιδιοτελής.

Η απώλειά του αφήνει ένα σημαντικό κενό, όχι μόνο στον χώρο της γαστρονομίας, αλλά και στον απόδημο Κυπριακό Ελληνισμό.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος