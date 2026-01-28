Αποπνικτική η ατμόσφαιρα: Υψηλές συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην Κύπρο - Τι συστήνουν οι ειδικοί

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Το κοινό και ιδιαίτερα οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (παιδιά, ηλικιωμένοι και ασθενείς) προτρέπονται να αποφεύγουν να κυκλοφορούν σε ανοικτούς χώρους μέχρι να παρέλθει το φαινόμενο.

Ψηλές συγκεντρώσεις σκόνης παρατηρούνται και σήμερα, Τετάρτη στην ατμόσφαιρα σύμφωνα με τις μετρήσεις των επίγειων Σταθμών του Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας Αέρα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος, επειδή η σκόνη περιέχει μικρού μεγέθους εισπνεύσιμα σωματίδια, που πιθανόν να έχουν αρνητική επίδραση στην ανθρώπινη υγεία, το κοινό και ιδιαίτερα οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (παιδιά, ηλικιωμένοι και ασθενείς) προτρέπονται να αποφεύγουν να κυκλοφορούν σε ανοικτούς χώρους μέχρι να παρέλθει το φαινόμενο.

Οι εργοδότες, προστίθεται, με βάση τις πρόνοιες του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Διατάγματος του 2022, πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα (οργανωτικά ή και τεχνικά), αφού εκτιμήσουν τους κινδύνους για τους εργοδοτούμενους τους που βρίσκονται σε ανοικτούς χώρους και οι εργαζόμενοι σε τέτοιους χώρους συστήνεται όπως χρησιμοποιούν κατάλληλα μέσα προσωπικής προστασίας.

Ενημερωτικά, οι τελευταίες ωριαίες τιμές συγκέντρωσης σκόνης που μετρήθηκαν στις 08:00 π.μ. στις ακόλουθες περιοχές ήταν στη Λευκωσία 44,4 μg/m3, στη Λεμεσό 132,6 μg/m3, στη Λάρνακα 79,3 μg/m3, στο Παραλίμνι 82,8 μg/m3, στην Πάφο 180,2 μg/m3, στο Ζύγι 126,3 μg/m3 και στην Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου 178,6 μg/m3.

