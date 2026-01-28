Παρουσιάστηκε στη Λευκωσία το βιβλίο του Γ. Καρεκλά για το Κυπριακό

Το βιβλίο του Γιάννη Καρεκλά εμπλουτίζει ουσιαστικά τη βιβλιογραφία γύρω από το Κυπριακό, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τον χαιρετισμό του στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Καρεκλά «Κυπριακό 1830-1974: Πορεία προς τον γκρεμό», την Τετάρτη, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα «Αρχάγγελος» της Ιεράς Μονής Κύκκου, στη Λευκωσία.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι ο Γιάννης Καρεκλάς είναι βαθύτατος γνώστης και μελετητής του Κυπριακού, με πολλά προσωπικά βιώματα από τη δημοσιογραφική, και όχι μόνο, πορεία του, «ο οποίος μάς παραδίδει ένα ακόμη σημαντικό τόμο, αποτέλεσμα κοπιώδους εργασίας πολλών χρόνων».

Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι «το πολυπληθές ακροατήριο αλλά και η ευρεία πολιτική και κοινωνική εκπροσώπηση, καταδεικνύουν την εκτίμηση προς το πρόσωπο του συγγραφέα, ο οποίος, κατά γενική ομολογία, τίμησε το δημοσιογραφικό λειτούργημα και συνεχίζει να το υπηρετεί με επαγγελματική αφοσίωση και δεοντολογική συνέπεια».





«Η έκδοση που παρουσιάζεται σήμερα εμπλουτίζει ουσιαστικά τη βιβλιογραφία γύρω από το Κυπριακό», είπε, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι «θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν αντικειμενικά και σφαιρικά γύρω από το εθνικό μας πρόβλημα, από καταβολής του μέχρι και σήμερα».

«Ο τόμος που μας παραδίδει σήμερα ο Γιάννης Καρεκλάς περιλαμβάνει σημαντικές μαρτυρίες που εξασφάλισε ο ίδιος, οι πλείστες των οποίων είναι πρωτογενείς, τόσο από πρωταγωνιστές στην Κύπρο, την Ελλάδα και το εξωτερικό, που είχαν άμεση σχέση με τα υπό ανασκόπηση γεγονότα, όσο και από καταξιωμένους ιστορικούς, δημοσιογράφους και μελετητές του Κυπριακού», επεσήμανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Υπό αυτή την έννοια», συνέχισε, «η αναλυτική μελέτη του Καρεκλά είναι τρόπον τινά μια εγκυκλοπαίδεια της ιστορίας του Κυπριακού, που έχει ως αφετηρία τις γεωπολιτικές παραμέτρους που επικρατούσαν από τα μέσα του 18ου αιώνα μέχρι και τα μέσα του 19ου αιώνα, όταν το κυπριακό ζήτημα βρέθηκε στις συζητήσεις της διεθνούς κοινότητας, μέχρι και τις μέρες μας».

«Από τον τίτλο του βιβλίου», ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, «είναι διάχυτη η απογοήτευση που κυριαρχεί στην αποτίμηση στην οποία προβαίνει ο συγγραφέας, μέσα από τη μελέτη των γεγονότων τής υπό αναφορά περιόδου».

«Ασφαλώς και είναι άδικο να εμφανιστούμε με τον μανδύα του από καθέδρας κριτή της Ιστορίας, ειδικότερα τόσα χρόνια αργότερα που γνωρίζουμε τις εξελίξεις και, φυσικά, παραγνωρίζοντας τη δυναμική των δεδομένων και τις συνθήκες της εποχής», σημείωσε. Την ίδια ώρα, ανέφερε πως «είναι κοινή παραδοχή ότι διαφορετική θα μπορούσε να ήταν η πορεία των πραγμάτων εάν διαχρονικά δεν υποτιμούσαμε τους διεθνείς συσχετισμούς δυνάμεων, τις εξελίξεις και τα δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο και συνειδητοποιούσαμε ότι, δυστυχώς, το διεθνές σύστημα περισσότερο λειτουργεί με βάση το δίκαιο της ισχύος παρά την ισχύ του δικαίου».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε, ακόμη, ότι «τα μικρά κράτη, ειδικότερα εάν αυτά κρίνονται ως σημαντικά για τη διατήρηση διεθνών ισορροπιών λόγω γεωγραφικής θέσης ή άλλων στοιχείων, είναι απολύτως αναγκαίο να διαβάζουν και να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα διεθνή δεδομένα και να εργάζονται στη βάση συγκεκριμένου πλάνου και σχεδιασμού, για ενίσχυση όλων των παραγόντων ισχύος τους, εσωτερικών και εξωτερικών, και πλήρη αξιοποίηση όλων των μέσων που έχουν στη διάθεσή τους».

«Και αυτό, ακριβώς, πράττουμε σήμερα ως Κυβέρνηση, λειτουργώντας σε ένα διεθνές πλαίσιο που το χαρακτηρίζει η αναρχία και η απροβλεψιμότητα», τόνισε.

Πηγή: ΚΥΠΕ