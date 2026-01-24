Κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο λόγω βροχών - Πυκνή ομίχλη στο Τρόοδος

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Απόλυση του διευθυντή τηλεόρασης Έλμου Νεοκλέους από το ΡΙΚ χωρίς αξιολόγηση

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

Header Image

Το σίγουρο είναι πως η απόφαση αυτή θα έχει συνέχεια αφού ο κ. Νεοκλέους θα κινηθεί νομικά

Μονόδρομος ή όχι ήταν η απόφαση του ΡΙΚ για την απόλυση του Έλμου Νεοκλέους; Αυτό το ερώτημα πλανάται μετά την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΡΙΚ να μην επικυρώσει τον διορισμό του διευθυντή τηλεόρασης, αφού παρήλθαν τα τρία χρόνια από τότε που διορίστηκε στον ημικρατικό οργανισμό. Το σίγουρο ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΡΙΚ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα