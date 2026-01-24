Απόλυση του διευθυντή τηλεόρασης Έλμου Νεοκλέους από το ΡΙΚ χωρίς αξιολόγηση

Μονόδρομος ή όχι ήταν η απόφαση του ΡΙΚ για την απόλυση του Έλμου Νεοκλέους; Αυτό το ερώτημα πλανάται μετά την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΡΙΚ να μην επικυρώσει τον διορισμό του διευθυντή τηλεόρασης, αφού παρήλθαν τα τρία χρόνια από τότε που διορίστηκε στον ημικρατικό οργανισμό. Το σίγουρο ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!