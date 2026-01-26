Έλμος προς ΡΙΚ: Παράνομη η απόφαση, έχω μονιμοποιηθεί

«Έχω μονιμοποιηθεί από 01/01 και η δοκιμαστική περίοδος έληξε 31/12», αναφέρει ο Έλμος Νεοκλέους στην απόφαση του δ.σ. του ΡΙΚ να τον θέσει εκτός ημικρατικού οργανισμού. Ο διευθυντής τηλεόρασης του ΡΙΚ, ο οποίος απολύθηκε την Πέμπτη, έστειλε επιστολή στον γενικό διευθυντή και το δ.σ. μέσω του δικηγόρου του, Αντρέα Παπαχαραλάμπους σύμφωνα με την οποία θεωρεί παράνομη την απόφαση που λήφθηκε από το ΡΙΚ και ζητά την άμεση ανάκλησή της.

Θυμίζουμε πως η δοκιμαστική περίοδος που βρισκόταν ο διευθυντής τηλεόρασης που ήταν σε διαθεσιμότητα, έληξε στα 2+1 χρόνο παράτασης που δόθηκε και έπρεπε το ΡΙΚ να πάρει την απόφαση, να επικυρώσει ή όχι τον διορισμό του μετατρέποντάς τον ή όχι σε μόνιμο υπάλληλο του ΡΙΚ. Τελικά, το δ.σ. του ΡΙΚ απέλυσε τον Νεοκλέους την Πέμπτη, θέτοντάς τον εκτός ΡΙΚ, με τη δικαιολογία του πορίσματος που υπάρχει από ερευνώντα λειτουργό, από πειθαρχική διαδικασία που βρισκόταν σε εξέλιξη.

Στην επιστολή η οποία στέλλεται προς τον γενικό διευθυντή και το διοικητικό συμβούλιο, ο Έλμος ζητάει τα πρακτικά από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, ενώ αναφέρει πως έχει ήδη μονιμοποιηθεί από 01/01/2026 και ζητάει να ανακληθεί η απόφαση του δ.σ. Μάλιστα, στην επιστολή του δικηγόρου αναφέρεται πως ο Νεοκλέους θα συνεχίσει να εργάζεται στο ΡΙΚ, ενώ αναφέρει πως θα κινηθεί νομικά εναντίον του ημικρατικού οργανισμού για την απόφαση.

Όπως αναφέρει η επιστολή:

«Τον Δεκέμβριο του 2024 η δοκιμαστική περίοδος στη θέση Τμηματάρχη Προϊστάμενου Τηλεοπτικών Προγραμμάτων παρατάθηκε μέχρι τον Δεκέμβριον του 2025. Δηλαδή η δοκιμαστική περίοδος έληξε. Ο πελάτης μας αυτόματα μονιμοποιήθηκε. Καλείσθε πάραυτα όπως ανακαλέσετε την καθ' όλα παράνομη απόφασή σας ημερ.22.1.2026. Ο Οικονομικός Διευθυντής είναι υπόχρεος να καταβάλλει τους μισθούς στον πελάτη μας, άλλως θα καταγγελθεί στο Υπουργείο Εργασίας ότι διέπραξε το ποινικό αδίκημα μη καταβολής μισθού. Η ίδια καταγγελία θα γίνει για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΡΙΚ και για τον Γενικόν Διευθυντή».