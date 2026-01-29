Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Έτοιμος για μια συντριπτική απάντηση» στις απειλές των ΗΠΑ, δηλώνει ο αρχηγός του ιρανικού στρατού

Ο στρατηγός Αμίρ Χαταμί ανακοίνωσε την απόκτηση 1.000 στρατηγικών drones ενίσχυσης της αμυντικής ισχύος

Ο αρχηγός του ιρανικού στρατού, ο στρατηγός Αμίρ Χαταμί, δήλωσε έτοιμος για μια «συντριπτική απάντηση» στις απειλές των ΗΠΑ για επέμβαση, μετά την απόκτηση 1.000 στρατηγικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones), όπως μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση.

«Απέναντι στις απειλές τις οποίες αντιμετωπίζουμε», ο στρατός έχει ως «προτεραιότητα να ενισχύσει τα στρατηγικά πλεονεκτήματά του για μια άμεση και συντριπτική απάντηση σε κάθε εισβολή και επίθεση», δήλωσε ο στρατηγός, σύμφωνα με αυτήν την πηγή.

Υπό τις διαταγές του, οι ομάδες πυροβολικού μάχης απέκτησαν «1.000 στρατηγικά drones» που κατασκευάστηκαν από «τον στρατό σε συνεργασία με το υπουργείο Άμυνας, ανάλογα με τις νέες απειλές και τα μαθήματα που αντλήθηκαν από τον πόλεμο των 12 ημερών» με το Ισραήλ τον Ιούνιο, ανέφερε η κρατική τηλεόραση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

