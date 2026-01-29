Η Βουλή ψήφισε αυστηροποίηση του πλαισίου για κινητά στις φυλακές -Tα αδικήματα και οι ποινές

Ψηφίστηκε από τη Βουλή ο τροποποιητικός νόμος για τις Φυλακές, με τον οποίο ενισχύεται το νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της κατοχής και διακίνησης κινητών τηλεφώνων και άλλων απαγορευμένων αντικειμένων εντός και εκτός των φυλακών.

Συγκεκριμένα, ο περί Φυλακών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2026 τροποποιεί τον βασικό περί Φυλακών Νόμο, καθιστώντας ποινικά αδικήματα την κατοχή, χρήση, εισαγωγή και εξαγωγή κινητών τηλεφώνων, καθώς και απαγορευμένων αντικειμένων ή ουσιών στις ή από τις φυλακές, περιλαμβανομένης και της απόπειρας τέλεσης των πράξεων αυτών.

Με βάση τις νέες διατάξεις, πρόσωπο –κρατούμενος ή μη– που προβαίνει σε κατοχή, χρήση, εισαγωγή ή εξαγωγή κινητού τηλεφώνου ή απαγορευμένου αντικειμένου στις ή από τις φυλακές, ή αποπειράται να το πράξει, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη και/ή σε χρηματική ποινή έως €6.000.

Αυστηρότερες ποινές προβλέπονται σε περιπτώσεις όπου τα εν λόγω αδικήματα διαπράττονται από μέλος του προσωπικού του Τμήματος Φυλακών. Στις περιπτώσεις αυτές, η προβλεπόμενη ποινή ανέρχεται σε φυλάκιση μέχρι τρία έτη και/ή χρηματική ποινή έως €10.000.

ΚΥΠΕ