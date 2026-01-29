Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια της Τουρκίας (βίντεο)

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Η Βουλή ψήφισε αυστηροποίηση του πλαισίου για κινητά στις φυλακές -Tα αδικήματα και οι ποινές

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Αυστηρότερες ποινές προβλέπονται σε περιπτώσεις όπου τα εν λόγω αδικήματα διαπράττονται από μέλος του προσωπικού του Τμήματος Φυλακών

Ψηφίστηκε από τη Βουλή ο τροποποιητικός νόμος για τις Φυλακές, με τον οποίο ενισχύεται το νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της κατοχής και διακίνησης κινητών τηλεφώνων και άλλων απαγορευμένων αντικειμένων εντός και εκτός των φυλακών.

Συγκεκριμένα, ο περί Φυλακών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2026 τροποποιεί τον βασικό περί Φυλακών Νόμο, καθιστώντας ποινικά αδικήματα την κατοχή, χρήση, εισαγωγή και εξαγωγή κινητών τηλεφώνων, καθώς και απαγορευμένων αντικειμένων ή ουσιών στις ή από τις φυλακές, περιλαμβανομένης και της απόπειρας τέλεσης των πράξεων αυτών.

Με βάση τις νέες διατάξεις, πρόσωπο –κρατούμενος ή μη– που προβαίνει σε κατοχή, χρήση, εισαγωγή ή εξαγωγή κινητού τηλεφώνου ή απαγορευμένου αντικειμένου στις ή από τις φυλακές, ή αποπειράται να το πράξει, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη και/ή σε χρηματική ποινή έως €6.000.

Αυστηρότερες ποινές προβλέπονται σε περιπτώσεις όπου τα εν λόγω αδικήματα διαπράττονται από μέλος του προσωπικού του Τμήματος Φυλακών. Στις περιπτώσεις αυτές, η προβλεπόμενη ποινή ανέρχεται σε φυλάκιση μέχρι τρία έτη και/ή χρηματική ποινή έως €10.000.

ΚΥΠΕ

Tags

ΦΥΛΑΚΙΣΗΦΥΛΑΚΕΣΦΥΛΑΚΗΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣΔΕΣΜΟΦΥΛΑΚΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα