Καταιγίδες, σκόνη και χιόνια φέρνει βαρομετρικό χαμηλό από τη Νότια Ιταλία

Αναλυτικά η πρόγνωση από το Τμήμα Μετεωρολογίας για τις επόμενες ημέρες

Εκτεταμένο βαρομετρικό χαμηλό με κέντρο στην Νότιο Ιταλία κινείται νοτιοανατολικά και επηρεάζει την Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο τις επόμενες ημέρες. Στην ατμόσφαιρα θα υπάρχει σκόνη η οποία κατά διαστήματα θα γίνεται αισθητή και στην επιφάνεια.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με βροχές και πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδας στα δυτικά και τα νότια παράλια. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους και ενδεχομένως στα ψηλότερα ορεινά, θα πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι μέχρι νοτιοδυτικοί, μέτριοι, 4 μποφόρ και στα προσήνεμα παράλια μέχρι ισχυροί, 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και γύρω στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με βροχές και πιθανό καταιγίδες με χαλαζόπτωση στα δυτικά και τα νότια παράλια ενώ στην ατμόσφαιρα θα υπάρχει σκόνη. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους θα σημειωθεί ελαφρά χιονόπτωση. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί, στο εσωτερικό και τα ορεινά μέτριοι, 4 μποφόρ αλλά στα παράλια ισχυροί 5 μποφόρ και παροδικά μέχρι πολύ ισχυροί, 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος και θα σημειωθούν ελαφρές βροχές, κυρίως στα δυτικά. Τα επίπεδα σκόνης στην επιφάνεια θα είναι αυξημένα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί, ασθενείς ως μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα καταστεί λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και στα δυτικά ταραγμένη.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και πιθανότητα ελαφράς χιονόπτωσης στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος με ελαφρές, πολύ τοπικές βροχές ενώ το βράδυ της Κυριακής και τη Δευτέρα θα έχουμε σύντομο πέρασμα νέας διαταραχής η οποία θα φέρει βροχές και καταιγίδες σε ολόκληρη τη νήσο. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια, ψηλότερα των κανονικών για την εποχή, επίπεδα.

Κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, το ύψος του χιονιού στην Χιονίστρα είναι 21 εκατοστά.

