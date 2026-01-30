Ανοιχτό το ενδεχόμενο αργίας για τον δήμαρχο Πάφου - Τι ζητά ο Υπουργός Εσωτερικών από την Αστυνομία

Επιστολή στον Αρχηγό Αστυνομίας από τον οποίο ζητεί να ενημερωθεί κατά πόσον η Αστυνομία άρχισε αυτεπάγγελτη έρευνα και τί είδους έρευνα σε σχέση με πληροφορίες που αφορούν τον δήμαρχο Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος, απέστειλε στις 26 Ιανουαρίου του 2026 ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών Ελλίκος Ηλία, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ.

Στόχος της επιστολής είναι να ενημερωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών κατά πόσον η έρευνα που διεξάγει η Aστυνομία εμπίπτει στο άρθρο 113 του περί Δήμων Νόμου του 2022 και δικαιολογείται να τεθεί σε αργία ο δήμαρχος Πάφου.

Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο, «Δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος εναντίον του οποίου διερευνάται από τις διωκτικές αρχές αδίκημα που καθορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 18 ή αδίκημα που καθορίζεται ως κακούργημα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου ο οποίος επιφέρει, σε περίπτωση καταδίκης, ποινή φυλάκισης τριών (3) ετών και άνω, τελεί αυτοδικαίως σε αργία από την ημέρα δημοσίευσης σχετικής γνωστοποίησης του Υπουργού».

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, σε περίπτωση που η έρευνα της Αστυνομίας εμπίπτει στο συγκεκριμένο άρθρο του νόμου τότε το Υπουργείο Εσωτερικών θα αποταθεί στη Νομική Υπηρεσία για να αποφανθεί κατά πόσον θα πρέπει ή όχι να τεθεί σε αργία ο Δήμαρχος Πάφου.

Αντίστοιχο θέμα, σύμφωνα με τίς ίδιες πληροφορίες, προέκυψε στο κοντινό παρελθόν με άλλο δήμαρχο για τον οποίο είχε ολοκληρωθεί μια έρευνα – σε αντίθεση με αυτή την περίπτωση που ξεκινά τώρα έρευνα – και βρισκόταν ενώπιον δικαστηρίου. Απόφαση της Νομικής Υπηρεσίας ήταν τότε να μην τεθεί ο συγκεκριμένος δήμαρχος σε αργία.

Όπως δήλωσε σήμερα στο ΚΥΠΕ ο Χριστόδουλος Κόνσολος Λειτουργός Επικοινωνίας του Αρχηγείου Αστυνομίας, «η Αστυνομία συνεχίζει την αυτεπάγγελτη έρευνα της από την περασμένη Κυριακή στα πλαίσια της οποίας λαμβάνονται καταθέσεις και αξιολογούνται τεκμήρια για την κατ’ ισχυρισμό κακοποίησης γυναίκας».

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από υλικό που δημοσίευσε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης η Ιωάννα Φωτίου ( Annie Alexui). Πρόκειται για έγγραφα που παρουσιάζονται ως νοσοκομειακά και τα οποία , σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, συνδέονται με το συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο.

Ο Δήμαρχος Πάφου αναφέρθηκε σε δημόσια τοποθέτησή του, σε "ανηλεή πόλεμο "εναντίον του από "συμμαχία πολιτικής και οικονομικής διαπλοκής και οργανωμένου εγκλήματος".

