Οίκοι ευγηρίας: Εκτός πλάνων η περαιτέρω στήριξη των ηλικιωμένων - Το κράτος θεωρεί επαρκή τα υφιστάμενα επιδόματα

Το κράτος δεν προτίθεται, σε αυτή τη φάση, να προχωρήσει σε περαιτέρω αύξηση των επιδομάτων για τη διαμονή ηλικιωμένων σε οίκους ευγηρίας, παρά το γεγονός ότι το κόστος φιλοξενίας εξακολουθεί να ξεπερνά, σε πολλές περιπτώσεις, τις οικονομικές δυνατότητες των οικογενειών. Αυτό προκύπτει από απάντηση του Υπουργείου Εργασίας σε ερώτηση του βουλευτή Νίκου Κέττηρου, με την οποία τέθηκε το ζήτημα της επάρκειας των υφιστάμενων επιδομάτων σε σχέση με τις αυξημένες χρεώσεις των στεγών ηλικιωμένων. Στην ερώτησή του, ο βουλευτής επισημαίνει ότι, μετά από επαφές με πολίτες και οικογένειες ηλικιωμένων, διαπιστώνεται πως τα ποσά που ζητούν οι οίκοι ευγηρίας έχουν αυξηθεί σημαντικά και πλέον δεν καλύπτονται από τα επιδόματα που χορηγεί το κράτος, ζητώντας να πληροφορηθεί αν προτίθεται η κυβέρνηση να εξετάσει πρόσθετη στήριξη ή αύξηση των σχετικών παροχών.

Στην απάντησή του, το Υπουργείο Εργασίας παραπέμπει στα μέτρα που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή, υποστηρίζοντας ότι η επιδοματική πολιτική για τη διαμονή ηλικιωμένων σε στέγες ευγηρίας έχει ενισχυθεί ουσιαστικά. Όπως αναφέρεται, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Οκτώβριο του 2024 το Σχέδιο Επιδότησης Διαμονής και Φροντίδας σε Στέγες Ηλικιωμένων, το οποίο εφαρμόζεται από το 2025. Σύμφωνα με το υπουργείο, το σχέδιο προβλέπει επιδότηση υπηρεσιών εικοσιτετράωρης φροντίδας στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων, με το μέγιστο ποσό παροχής να ανέρχεται πλέον στα €1.300 μηνιαίως, έναντι €745 που ίσχυε πριν την εφαρμογή του. Παράλληλα, διευρύνθηκε ο κύκλος των δικαιούχων, καθώς, πέραν των ληπτών του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, περιλαμβάνονται και συνταξιούχοι με χαμηλά εισοδήματα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Επιπρόσθετα, το σχέδιο εισάγει μηχανισμό ελέγχου των αυξήσεων που μπορούν να επιβάλλουν οι πάροχοι στις μηνιαίες χρεώσεις. Για διαμονή με κόστος έως €1.000, η μέγιστη επιτρεπόμενη αύξηση καθορίζεται στο 10%, για χρεώσεις από €1.001 έως €1.200 στο 8%, ενώ για ποσά άνω των €1.200 η αύξηση περιορίζεται στο 5%. Πέραν των επιδομάτων, γίνεται αναφορά και στη χρηματοδότηση προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας μέσω των Σχεδίων Κρατικών Ενισχύσεων, με συνολικό ποσό άνω του €1 εκατ. για το 2024.

Χωρίς δομή για κακοποιημένους ηλικιωμένους

Το ζήτημα της φροντίδας ηλικιωμένων, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στο κόστος διαμονής και τις επιδοτήσεις. Ζήτημα προκύπτει και σε ό,τι αφορά την προστασία ηλικιωμένων που υφίστανται κακοποίηση, με το Υπουργείο Εργασίας να παραδέχεται ότι σήμερα δεν λειτουργούν εξειδικευμένες δομές ή καταφύγια αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη ομάδα. Δεν υπάρχουν σχετικές δομές, και αν προκύψει ανάγκη οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας προχωρούν σε προσωρινές διευθετήσεις, απαντά σε ερώτηση της βουλεύτριας Αλεξάνδρας Ατταλίδου, το Υπουργείο Εργασίας. Το ζήτημα, σύμφωνα με το υπουργείο, έχει περιληφθεί στην Εθνική Στρατηγική για την Ενεργό Γήρανση 2025-2030, χωρίς ωστόσο να προβλέπεται, στο παρόν στάδιο, η δημιουργία εξειδικευμένων δομών.