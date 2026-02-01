ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ/ΚΟΠ: Η ποινική ανακρίτρια, Αλ. Λυκούργου, στον «Π» - Ποινικά αδικήματα στο Πόρισμα για αξιωματούχους της Ομοσπονδίας
Σύμφωνα με την ποινική ανακρίτρια, Αλ. Λυκούργου, «το καταστατικό της ΚΟΠ [...] δεν ευθυγραμμίζεται με τις αρχές καλής διακυβέρνησης που υιοθετεί η UEFA για τις εθνικές ομοσπονδίες».
«Κάποιες τράπεζες εκτελούσαν συναλλαγές των ερευνώμενων προσώπων, οι οποίες αφορούσαν σε μεγάλα χρηματικά ποσά, και διακινούσαν τα ποσά αυτά χωρίς να ζητούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως, για παράδειγμα, συμβόλαια επαγγελματικής συνεργασίας».
Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!
Tags
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.