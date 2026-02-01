ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ/ΚΟΠ: Η ποινική ανακρίτρια, Αλ. Λυκούργου, στον «Π» - Ποινικά αδικήματα στο Πόρισμα για αξιωματούχους της Ομοσπονδίας

***«Υπάρχουν αξιόπιστα και επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία δικαιολογούν την καταχώριση κατηγορητηρίου και την προσαγωγή προσώπων ενώπιον του Δικαστηρίου, με κατηγορίες για τη διάπραξη πλημμελημάτων και κακουργημάτων» ***Το Καταστατικό της ΚΟΠ [..] δεν θέτει όρια και κριτήρια για την άσκηση των εξουσιών, δεν διασφαλίζει λογοδοσία, ούτε διαδικασίες διερεύνησης και τιμωρίας όσων καταχρώνται τη θέση τους» ***«Ένα τόσον αδύναμο Καταστατικό (ΚΟΠ) -είτε σχεδιάστηκε έτσι είτε απλώς έμεινε έτσι- επιτρέπει στην Ομοσπονδία, στους αξιωματούχους και στους υπαλλήλους της να λειτουργούν χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, χωρίς λογοδοσία και χωρίς συνέπειες» ***«[..] μάρτυρες μιλούν για αξιωματούχους της ΚΟΠ που, εδώ και χρόνια, εκμεταλλεύονται τις θέσεις τους για να αποκτούν δύναμη και οικονομικά οφέλη, ενώ αθλητικοί παράγοντες παρεμβαίνουν αθέμιτα στη διαιτησία και στην ανέλιξη των διαιτητών» ***«Ουδέποτε κατηγορήθηκαν πρόσωπα για τα αδικήματα που προβλέπει ο νόμος του 2017 για την καταπολέμηση της χειραγώγησης αθλητικών γεγονότων» ***«Διαπιστώνω πως ο ΚΟΑ δεν ασκεί επί της ΚΟΠ τον εποπτικό έλεγχο που η Πολιτεία του ανέθεσε» ***«Για όλα αυτά που ταλανίζουν τον κυπριακό ποδόσφαιρο, ο ΚΟΑ, διαχρονικά, ούτε δρα ούτε τοποθετείται ουσιαστικά» ***«Πρόσωπο κατέθεσε ότι [..] ο ΚΟΑ έχει αποποιηθεί την αρμοδιότητα και την ευθύνη να εποπτεύει και να καθοδηγεί την ΚΟΠ. Μάλιστα, αυτό παρουσιάστηκε ως ‘‘πολιτική απόφαση’’» ***«Ορισμένες τράπεζες δεν ανταποκρίθηκαν στις δικαστικές διαταγές για παράδοση στοιχείων με την ταχύτητα που εύλογα αναμενόταν» ***«Υπάρχουν ενδείξεις αμέλειας και παραβίασης βασικών κανόνων τραπεζικής πρακτικής» kateliadi@politis.com.cy Από τον περασμένο Μάιο ο Γενικός ...

