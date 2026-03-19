ΕΔΥ: Καθυστερήσεις στην υποβολή εξαμηνιαίων υπηρεσιακών εκθέσεων

Καθυστερήσεις παρατηρούνται στην υποβολή Εξαμηνιαίων Υπηρεσιακών Εκθέσεων, επισημαίνει σε εγκύκλιό της η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.

«Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, σε πολλές περιπτώσεις να μην διαπιστώνεται εγκαίρως η καταλληλότητα των υπαλλήλων που τελούν επί δοκιμασία για επικύρωση του διορισμού τους στη δημόσια υπηρεσία», αναφέρεται στην εγκύκλιο που υπογράφει ο πρόεδρος της ΕΔΥ, Γιώργος Παπαγεωργίου.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον κανονισμό 6 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμών του 2022, οι Εξαμηνιαίες Υπηρεσιακές Εκθέσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή για κάθε εξάμηνη περίοδο υπηρεσίας.

Η τελευταία Εξαμηνιαία Υπηρεσιακή Έκθεση υποβάλλεται αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου δοκιμασίας ή, σε περίπτωση παράτασής της, αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου παράτασης της δοκιμασίας και περιλαμβάνει σύσταση κατά πόσο ο διορισμός του υπαλλήλου πρέπει να επικυρωθεί ή κατά πόσον η χρονική περίοδος της δοκιμασίας του θα πρέπει να παραταθεί, ή αν ο διορισμός του πρέπει να τερματιστεί.

Στους ίδιους κανονισμούς προβλέπεται ότι «σε περίπτωση που υπάρχει πρόθεση να διατυπωθεί στην Υπηρεσιακή Έκθεση υπαλλήλου δυσμενής κρίση, τότε προτού ληφθεί η τελική απόφαση παρέχεται στον υπάλληλο η ευκαιρία να ακουσθεί και να υποβάλει τις παραστάσεις του», στοιχείο που εξυπακούει ότι η όλη διαδικασία θα πρέπει να γίνεται εγκαίρως, προκειμένου η Έκθεση να υποβάλλεται στην Επιτροπή εντός των χρονοδιαγραμμάτων που θέτουν οι Κανονισμοί.

«Η ανάγκη για πιστή τήρηση των κανονισμών που διέπουν τη σύνταξη και την υποβολή των Εξαμηνιαίων Υπηρεσιακών Εκθέσεων είναι απαραίτητη, για την εξυπηρέτηση τόσο του δημοσίου συμφέροντος όσο και των συμφερόντων των ίδιων των υπαλλήλων και προς αποφυγή προβλημάτων που άπτονται και επηρεάζουν την εγκυρότητα των εκθέσεων», καταλήγει η εγκύκλιος.